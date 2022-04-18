法國Daycation平台攻港 看好Workcation潛力

稱日間房價平75% 商務客佔兩成

Dayuse早於2017年進軍香港，為打入亞洲市場的第一個據點。David Lebée認為香港人生活節奏快，平台能夠提供靈活的日間酒店體驗，以配合港人繁忙的日程。平台目前在26個國家與超過7000間酒店合作，提供酒店在早上6時至晚上11時期間入住，聲稱日間房價與過夜住宿相比有75%的房價優惠。

David又表示，香港客戶當中，有80%預訂作度假娛樂，主要為夫婦；餘下兩成則以工作或商務用途。他透露，香港62%的顧客為男性，主要是40至50歲（33%），其次是26至39歲（31%）。

新冠疫情持續逾兩年，對酒店、旅遊業揮出重拳打擊。作為一個訂房平台，Dayuse的收入來源基於合作酒店的佣金。David Lebée表示，由於港府不斷徵用酒店作隔離設施，措施對平台帶來挑戰。

他又指出，平台需要尋找更多新合作伙伴，以迎合客人需求；而酒店業亦已將Daycation視為一項既定收入，以最大化其資產並產生新的利潤。

來港5年 總生意額2.7億元

據稱，Dayuse在2020年累計完成10萬次預訂，合作酒店140家，截至今年2月已增至160間；上年則錄得18萬次預訂，合作酒店150家。自Dayuse在2017年於香港推出以來，香港酒店的預訂量累計逾50萬單，總生意額2.69億元，集團指出，靈活創新的營運方式成功為酒店伙伴帶來額外收入。