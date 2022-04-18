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馬斯克批Twitter董事與股東利益不一致

【明報專訊】特斯拉（Tesla，美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）近期收購Twitter（美：TWTR）風波浪接浪，日前據報遭Twitter董事會以「毒丸計劃」（即股權攤薄反收購措施）來抵抗今次的敵意收購後，馬斯克昨日發推文反擊，指隨着Twitter創辦人多爾西（Jack Dorsey）離職，公司董事會「幾乎全體成員沒有持任何股份」，董事會的經濟利益與股東不一致；他又另發一條推文指，「公平地說，Twitter董事會可能更關心其他潛在競標者，而不僅僅是我」。

多爾西直稱Twitter「功能障礙」

無獨有偶，有網民昨日在多爾西的Twitter上發文指，公司董事會、尤其是一眾創辦人似乎「陷入政變陰謀」當中；而多爾西則回應「這一直是公司的功能障礙（dysfunction）」，意味其與公司董事會或不歡而散。

另一邊廂，馬斯克於2018年曾在Twitter發推文宣稱，已有足夠資金將公司私有化，但最終未有實行，隨後遭股東提出集體訴訟，控告其操控股價。CNBC引述法庭文件顯示，美國聯邦法院法官認為，馬斯克在明知虛假的情况下，鹵莽地作出相關陳述，故裁定其推文具有虛假及誤導成分。

4年前私有化推文被裁誤導

報道又引述馬斯克代表律師Alex Spiro表示，馬斯克正考慮將特斯拉私有化屬「不爭的事實」，而且「本來已可以私有化」；批評原告律師「企圖賺錢」，而其他人嘗試阻止真相曝光，損害言論自由。

報道指出，這宗股東集團訴訟案或涉及高達數十億美元賠償，並將於5月底裁決。