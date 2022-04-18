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周小川談數字人民幣 「不輕易當軍事武器」

【明報專訊】中國人民銀行前行長周小川在2022清華五道口全球金融論壇上談到數字貨幣，他認為中國的e-CNY設計是為了零售，為了民眾方便、商戶方便，不是為了替代美元，所以既然不是按那個目標設計的，現在忽然給它派這方面的功能也不見得能撐得起來。

e-CNY為民生 非為替代美元

他表示，當然不排除e-CNY未來可能有跨境支付的前景，但是他估計也是會注重於零售，跨境零售的應用，不是輕易地當做軍事武器來使用的。內地在去年開始以試點形式試行數字貨幣e-CNY，目前在上海、深圳、廣州、浙江、蘇州、重慶、天津等地試行，同時一直研究在香港運行數字人民幣。

周小川又提到SWIFT（環球銀行金融電信協會），他表示SWIFT不像有些人想的那樣是一個金融交易組織，它是通訊組織，支付之前需要有很多通訊，這些通訊在走SWIFT，最後的支付和清算都是按照幣種走各國的系統。至於內地設立的CIPS（人民幣跨境支付系統）在設計上是為了人民幣跨境支付所設計的，這個系統也融入了一些通訊功能，但是通訊功能用得不多。他指出，無論是支付系統還是支付通訊系統，如果用於某種冷戰的格局，對於雙方都會有損失。

倘SWIFT淪制裁工具或被取代

他同時指出，如果將SWIFT大量地作為制裁工具，那受制裁一方就會嘗試尋找替代的通訊渠道來完成貿易。