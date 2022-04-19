我有幾個客戶每年都會做CSR的活動，以前其實只不過是例行公事，從一堆NGO中輪流每年選一個做主角，配合產品營銷，捐款等等。當然我在幫忙做數碼營銷中會盡量將主題「扭」到跟品牌相關。近年消費者更醒覺到品牌價值的重要，功能和價錢都是考慮的因素，但品牌價值支持什麼，也是重要的。是否支持年輕人、創作、普世的一些價值都成為消費者是否愛上一個品牌的重要一環。
上年我在做一個品牌用短片營銷的一個研究，發現其中一個讓消費者在世界媒體愛上品牌的重要元素，就正正是Authentic，品牌有自己追捧的價值而求真，是很重要的一環。這相信也是做社交媒體內容的Marketers和行家的頭痛點，內容要「賣得」又要夠「真」有品牌價值，少一點創意也不成。
這幾周外國有一個新的社交媒體平台推出，看來也頗受新一代歡迎，名字就是「BeReal」。其操作方法有一點跟Instagram相似，不過他會定時定候提醒你開相機拍一張照片寫一段文字post上網。為的就是將此時此刻最真實的你呈現在朋友面前，沒有濾鏡，沒有做作。這也許跟社交媒體平台短片不太追求極致但求快求真同出一轍。但如此極端要用戶將最真實一面「素顏演出」，又是否會得到用戶寵愛？
鍾情數碼廣告及內容行銷，自稱社交恐懼又活躍於社交媒體，不愛說話但主持電台節目廿載，廣告營銷課程講師卻鍾情學習新科技新技術，品牌講故佬一枚，日常為品牌做社交媒體內容行銷，在數碼媒體為品牌說故事！
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