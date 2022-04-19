品牌明星不全活在鎂光燈下

價值觀定議了品牌個性

以往做廣告大多將品牌或產品的弱點遮遮掩掩，然後將優勢放大吸引消費者。但現今品牌與消費者的距離，因為社交媒體越來越近，這點跟以往的偶像只站在舞台上，現在與粉絲距離拉近了。當今品牌與偶像，已不能太假，偶像拍拖結婚上廁所是正常不過的事情，現在的消費者也期望品牌有真個性不只是有廣告人或市場部塑造的一個形象，是品牌營銷提升的一個層次，難度也比以往高了。

我有幾個客戶每年都會做CSR的活動，以前其實只不過是例行公事，從一堆NGO中輪流每年選一個做主角，配合產品營銷，捐款等等。當然我在幫忙做數碼營銷中會盡量將主題「扭」到跟品牌相關。近年消費者更醒覺到品牌價值的重要，功能和價錢都是考慮的因素，但品牌價值支持什麼，也是重要的。是否支持年輕人、創作、普世的一些價值都成為消費者是否愛上一個品牌的重要一環。

Be Authentic真!

上年我在做一個品牌用短片營銷的一個研究，發現其中一個讓消費者在世界媒體愛上品牌的重要元素，就正正是Authentic，品牌有自己追捧的價值而求真，是很重要的一環。這相信也是做社交媒體內容的Marketers和行家的頭痛點，內容要「賣得」又要夠「真」有品牌價值，少一點創意也不成。

網紅和品牌要多「素顏」？

這幾周外國有一個新的社交媒體平台推出，看來也頗受新一代歡迎，名字就是「BeReal」。其操作方法有一點跟Instagram相似，不過他會定時定候提醒你開相機拍一張照片寫一段文字post上網。為的就是將此時此刻最真實的你呈現在朋友面前，沒有濾鏡，沒有做作。這也許跟社交媒體平台短片不太追求極致但求快求真同出一轍。但如此極端要用戶將最真實一面「素顏演出」，又是否會得到用戶寵愛？