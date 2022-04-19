moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

科企創辦人淡出趨勢難逆轉 決策或趨保守

【明報專訊】近年內地多家科網巨企領軍人物陸續引退，包括阿里巴巴（9988）創辦人馬雲、字節跳動創辦人張一鳴等，本月初京東（9618）主席劉強東卸任首席執行官，似乎亦在部署逐步淡出管理角色。有分析員認為，科網股創辦人「退潮」趨勢已無可逆轉，並估計創辦人淡出後，企業決策可能變得較為保守。

多先辭子公司 最後「全身而退」

馬雲、張一鳴及拼多多（美：PDD）創辦人黃崢近年已先後全面退出旗下公司，其步伐似乎都有迹可尋，包括先逐步退出旗下子公司董事或管理層角色，再逐步「全退」。以張一鳴為例，他先逐步辭任字節跳動子公司董事，再在2021年5月及11月先後退任集團首席執行官及主席位置。

至於本月初先退任首席執行官劉強東，此前已陸續從京東及其他子公司抽身，當中包括主要子公司京東數科、京東物流、京東雲計算在內的46家公司的法人代表、董事長或其他高管職務。至於騰訊（0700）主席馬化騰會否亦跟隨逐步淡出，則仍有待下一步發展。有不願具名分析員認為，科網股創辦人「退潮」趨勢已無可逆轉，當中除涉及企業發展已進入下一階段，亦涉及監管環境變化等不同因素。他又認為中資科網股或已暫別高增長時代，因為相比已退任的創辦人，接任的管理層決策上很可能會變得較為保守。