科企創辦人淡出趨勢難逆轉 決策或趨保守

多先辭子公司 最後「全身而退」

馬雲、張一鳴及拼多多（美：PDD）創辦人黃崢近年已先後全面退出旗下公司，其步伐似乎都有迹可尋，包括先逐步退出旗下子公司董事或管理層角色，再逐步「全退」。以張一鳴為例，他先逐步辭任字節跳動子公司董事，再在2021年5月及11月先後退任集團首席執行官及主席位置。

至於本月初先退任首席執行官劉強東，此前已陸續從京東及其他子公司抽身，當中包括主要子公司京東數科、京東物流、京東雲計算在內的46家公司的法人代表、董事長或其他高管職務。至於騰訊（0700）主席馬化騰會否亦跟隨逐步淡出，則仍有待下一步發展。有不願具名分析員認為，科網股創辦人「退潮」趨勢已無可逆轉，當中除涉及企業發展已進入下一階段，亦涉及監管環境變化等不同因素。他又認為中資科網股或已暫別高增長時代，因為相比已退任的創辦人，接任的管理層決策上很可能會變得較為保守。