moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

內地首季GDP勝預期 券商料本月經濟數據急跌

【明報專訊】國家統計局昨日公布第一季GDP為27.02萬億元（人民幣，下同），按不變價格計算，按年增長4.8%，高於市場預期的4.2%。除了住宅投資接近零增長（見另稿）較預期差外，其餘數據均勝預期。不過，野村發表報告指，疫下封城措施影響將逐步反映，預計4月內地經濟數據將面臨暴跌，次季經濟衰退風險上升，估計人行在年中前可能會再度降準。

野村：衰退風險升 年中或再降準

今年首季全國社會消費品零售總額、固定資產投資，及規模以上工業增加值，分別按年增3.3%、9.3%及6.5%，全部勝於預期（見表）。另按產業劃分，最新的第一產業、第二產業及第三產業的增加值達1.09萬億、10.62萬億及15.3萬億元，分別增長6%、5.8%及4%。季內全國城鎮新增就業285萬人，全國城鎮調查失業率平均值5.5%。

國統局表示，內地首季經濟延續恢復發展趨勢，總體在合理區間運行，同時國內外環境複雜及不確定加劇，經濟發展面臨較多困難和挑戰。下階段要統籌疫情防控和經濟社會發展，把穩增長放在更加突出的位置，加大宏觀政策實施力度，着力穩定宏觀經濟，持續穩就業、穩物價，切實保障民生。國統局發言人付凌暉稱，3月以來受疫情影響，部分人就業難度增加，失業率5.8%，比上月升0.3個百分點。今年政府擬進一步減稅降費，加大支持實體經濟，冀穩就業。部分地區疫情發展令接觸性質的服務業受衝擊，也制約工業生產，但因為內地經濟向好的基本面沒有改變，加上科學防疫能夠逐步阻斷疫情傳播，同時已全面降準，料有助經濟平穩。付續稱，國際大宗商品價格持續上漲，對中國影響也在加大，但內地商品和服務市場供給能力較充足，並有條件確保能源安全可靠穩定供應，加上消費和投資需求仍在恢復，料對價格拉動作用有限。

彭博昨日引述野村報告指內地現時實際經濟表現或比首季整體4.8%增幅為弱，尤其3月份的經濟表現明顯下滑。隨着更廣泛的封城、物流受到干擾、地產業下滑及出口放慢，該行預期內地經濟在4月份壓力更大，預期第二季經濟收縮的壓力上升中。

渣打：國民禁足 放水效益不大

渣打銀行首席經濟學家丁爽認為，首季經濟數據較預期為好，與今年首兩個月本身基數較低並錄得較好增長有關，因此首季數據的準確度顯得不重要。他認為內地聚焦控制疫情，並針對性地提供更多流動性，但是國民未能夠四處流動下，對經濟助益不大。