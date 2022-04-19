內地首季GDP勝預期 券商料本月經濟數據急跌

野村：衰退風險升 年中或再降準

今年首季全國社會消費品零售總額、固定資產投資，及規模以上工業增加值，分別按年增3.3%、9.3%及6.5%，全部勝於預期（見表）。另按產業劃分，最新的第一產業、第二產業及第三產業的增加值達1.09萬億、10.62萬億及15.3萬億元，分別增長6%、5.8%及4%。季內全國城鎮新增就業285萬人，全國城鎮調查失業率平均值5.5%。

國統局表示，內地首季經濟延續恢復發展趨勢，總體在合理區間運行，同時國內外環境複雜及不確定加劇，經濟發展面臨較多困難和挑戰。下階段要統籌疫情防控和經濟社會發展，把穩增長放在更加突出的位置，加大宏觀政策實施力度，着力穩定宏觀經濟，持續穩就業、穩物價，切實保障民生。國統局發言人付凌暉稱，3月以來受疫情影響，部分人就業難度增加，失業率5.8%，比上月升0.3個百分點。今年政府擬進一步減稅降費，加大支持實體經濟，冀穩就業。部分地區疫情發展令接觸性質的服務業受衝擊，也制約工業生產，但因為內地經濟向好的基本面沒有改變，加上科學防疫能夠逐步阻斷疫情傳播，同時已全面降準，料有助經濟平穩。付續稱，國際大宗商品價格持續上漲，對中國影響也在加大，但內地商品和服務市場供給能力較充足，並有條件確保能源安全可靠穩定供應，加上消費和投資需求仍在恢復，料對價格拉動作用有限。

彭博昨日引述野村報告指內地現時實際經濟表現或比首季整體4.8%增幅為弱，尤其3月份的經濟表現明顯下滑。隨着更廣泛的封城、物流受到干擾、地產業下滑及出口放慢，該行預期內地經濟在4月份壓力更大，預期第二季經濟收縮的壓力上升中。

渣打：國民禁足 放水效益不大

渣打銀行首席經濟學家丁爽認為，首季經濟數據較預期為好，與今年首兩個月本身基數較低並錄得較好增長有關，因此首季數據的準確度顯得不重要。他認為內地聚焦控制疫情，並針對性地提供更多流動性，但是國民未能夠四處流動下，對經濟助益不大。