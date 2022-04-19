房地產開發投資續弱 首季增0.7%近兩年低

路透根據國統局提供數據，推算單計3月內地房地產開發投資按年跌2.4%，新開工面積急挫逾兩成，商品房銷售面積及銷售額按年分別跌17.7%及26.2%，銷售額跌幅是2020年2月疫情爆發以來最大。

銷售額跌幅爆疫以來最大

對於內地下一階段房地產走勢，國統局發言人付凌暉表示，當前房地產銷售正在下跌，但隨着各地適度地放寬限購限售，以及降低公積金使用門檻，加快置業貸款審批等措施，將有助提升部分城市住屋需求，銷售面積跌幅有所收窄；下階段各地將堅持「房住不炒」，持續穩地價、穩房價、穩預期等原則，全國商品房銷售跌勢或會紓緩。

不過，內地不少分析均認為，寬鬆政策的效果需時反映。當中貝殼研究院高級分析師潘浩指出，疫情亦令市場修復趨勢受阻。儘管逾70個城市推行積極的政策，但市場和信心復元還需要時間，同時釋放需求和激勵政策將更有助市場走出低谷。

分析：可能再落「猛藥」撐經濟

內地券商國信證券則指出，3月份以來內地多地放鬆限購限貸、下調房貸利率等促進置業需求，但當前的政策力度和範圍相對2014年仍有限，相信未來還可能會落「猛藥」。

同時，國信證券亦認為，至於3月份開始蔓延的疫情亦衝擊房地產銷售，一方面影響現場售樓處開放，另一方面則加重了買家的觀望情緒；而在土地市場尚未回暖下，首季開發投資主要靠投資支撐，3月份的疫情對房地產施工造成了影響。