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恒指公司：ESG指數ETF冀今年推

【明報專訊】近年企業愈趨重視ESG（環境、社會及企業管治），恒指公司去年底推出3項新指數，包括恒指ESG篩選指數、恒指低碳指數及恒指可持續發展指數。

恒指公司行政總裁巫婉雯表示，市場對此反應不俗，相信今年會有相關ETF產品面世，並透露正研究乘勢推出以國指及科指作為基礎的相關ESG指數。她又稱，主題式ESG指數的概念較易理解，深受散戶歡迎，透露年內會推出氣候變化相關指數。

巫婉雯指出，目前恒指公司推出了11隻ESG指數，當中以ESG 50指數最受投資者歡迎，可反映ESG表現最好的50家本港上市公司表現。她提到，散戶偏好主題式ESG投資，如電動車、清潔能源等，而機構投資者則在ESG投資上較為成熟，對多元化的投資策略有更大需求，如結合負面篩選及ESG整合等，而非只選用同一策略。她又表示，隨着積金局有意推動把更多ESG元素納入強積金投資，加上愈來愈多家族辦公室、退休金等對ESG投資有興趣，相信ESG主題可凝聚更大的投資者基礎。

龐寶林倡推碳權指數

由環境社會企業管治及基準學會（IESGB）舉辦的「ESG成就大獎2021/2022」獲恒指公司支持，學會創辦人龐寶林表示，疫情下會加快推動ESG投資步伐，認為ESG表現較好的公司大多有更好的公司治理體系，更能應對疫情、供應鏈問題等風險。

龐寶林提到，目前中國碳權價格僅為歐洲國家的十分之一，相信有巨大升值潛力，建議恒指公司考慮推出碳權相關指數，同時可參考投資A股、美國預託證券（ADR）等模式，研究讓內地及外國投資者都可在本港交易碳權。