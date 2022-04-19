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美國通脹料快見頂 下半年加息步伐放緩

【明報專訊】至於美國息口走勢，Mitra表示，由於上月美國消費物價指數（CPI）按年增長8.5%，升幅屬逾40年以來最高，估計聯儲局下月加息0.5厘以壓抑通脹的機會頗大。不過，Mitra亦指出，其實美國上月核心CPI增長6.5%，略為低於市場預期，而且其按月增長率亦僅0.3%，同樣低於預期的0.5%，因此亦出現一些通脹已見頂的迹象，由此推算，聯儲局下月加息0.5厘後，6月議息會議估計也會繼續加息，但需要加息0.25厘或0.5厘，暫屬未知之數，需要繼續觀察。

工資增長低於通脹 實質購買力下跌

Mitra分析，目前不論從美國就業、零售及工業生產等數據去看，當地經濟均表現強勢，相信可以承受短期息口溫和上升，但美國經濟未來也可能會出現一些有趣的轉變，令通脹可能見頂回落，這樣的話，聯儲局下半年的加息步伐便不需要像本季般進取：「第一，由於近月美國名義工資增長低於通脹率，因此實質工資其實出現負增長，這對實質購買力屬負面；第二，美國政府將會逐步退出財政刺激措施，這對當地通脹也有冷卻作用；第三，即使佔全球工業生產約30%的中國近月疫情升溫影響當地供應鏈，但其他國家、佔全球約70%工業生產的供應鏈正慢慢回復正常，可見全球供應鏈已開始正常化，這也會有助美國通脹回落。」

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