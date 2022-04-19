摩根許長泰上期測中內需股轉強

【明報專訊】摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰在上期《Money Monday》封面故事指出，國務院副總理劉鶴上月16日主持及召開金融穩定發展委員會專題會議，提出要保持資本市場平穩運行，故他相信恒指已於上月15日在18,235點見底，即使後市仍比較波動，跌穿該低位機率不大；另外，他預測上海以至全國疫情於下月受控，夏季可望迎來報復式消費，加上中長線受惠共同富裕政策，因此看好內需股，當中的入市時機，其中一個很重要的指標是要等上海或全國新增感染新冠疫情的人數開始見頂回落。
上周五央視新聞聯播報道，正在上海領導抗疫工作的中共政治局委員、國務院副總理孫春蘭表示，按照總書記習近平要求，從全國調集近5萬名醫務工作者和核酸檢測的力量，在上海市委的領導下共同抗疫，已經取得階段性成果。她表示，上海疫情傳播指數由當初的2.27下降到目前的1.23，早日實現社會面清零的目標指日可待。
恒指雖然上周下跌353點，惟內需股普遍向好，五大升幅藍籌全部均是受惠內地疫情受控股份，包括內需股海底撈（6862）、李寧（2331）及安踏（2020），濠賭股金沙中國（1928）、以及擁有上海高端購物中心恒隆廣場及港匯恒隆廣場的恒隆地產（0101）（見表），可見許長泰測市準確。
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