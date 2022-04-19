moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

知乎售舊股上市欠吸引 今日資本虧損三成仍減持

【明報專訊】將於本周五掛牌、成就港美兩地雙重上市的知乎（2390）公開招股部分未足額，反應一般。凡事有因，只要看看知乎美股今年以來累積下跌64%，便略知一二；再加上是次掛牌並非集資，而是股東售股減持套現，「牌面」的確是稍欠吸引力。作為全國最大的問答社區，上市後股價能否力挽狂瀾為股東帶來驚喜？這問題，在知乎網站能找到答案嗎？

撰文：旻晞

知乎上周四已公布定價為32.06元，較招股價上限51.8元低38%。每1股A類股等於2股美國預託證券（ADS），即定價較美股上周四收市價1.97美元溢價3.75%。是次知乎來港上市出售2600萬股悉數為舊股，故集團不會從中獲取任何款項淨額。而今次上市，聯席保薦人包括瑞信、 摩根大通、中金及招銀國際。

美上市1年股價蒸發近八成

近年中概股既面對美國退市風險，同時中國內地亦收緊對互聯網企業監管，同業股價表現普遍疲乏，尤其對於仍未能獲利的企業，股價波動更大。去年3月知乎於美國上市，發行價每股ADS為9.5美元，股價初期長期低水，直至去年6月終見突破最高曾見13.85美元，惟及後無以為繼。截至上周四收市報1.97美元，較一年前發行價累積下跌近八成。

是次知乎來港雙重上市，所售股份來自4名股東減持，包括知名人工智能科學家李開復旗下的創新工場、還有啟明創投、賽富投資及今日資本。前三者是次減持回報仍屬可觀，但今日資本則是另一回事。據招股書資料顯示今日資本每股平均成本達5.83美元，折合大約為每股45.6港元（見表），按定價32.06元計，是次減持虧損便達30%。今日資本於2017年至2019年先後參與知乎的D輪、E輪及F輪融資，其時對知乎的估值分別是58億、153億及216億元人民幣，而按上周四知乎市值僅約為80億元人民幣，知乎？

平均每月瀏覽人次達5億

知乎作為全中國前五大綜合在線內容社區之一，去年第四季度平均移動端月活躍用戶達9960萬人，平均每月瀏覽人次達5億，平均每月用戶互動達3.9億次。以網站流量計相當可觀。用戶/內容創作者透過網站分享各類知識、經驗及見解，以形成多元化主題知識共享的社交生態，鞏固用戶的忠誠度及吸引新用戶。

網站流量可觀，但最重是如何化流量為收入的變現能力。目前知乎的主要收入模式，包括在線廣告、付費會員、內容營銷解決方案，2019年至2020年集團有六成至八成收入靠廣告，惟至去年隨着付費會員增加，以及內容商業化解決方案收入大增，令集團收入結構變得較平均，三大業務收入大體各佔三分之一。雖則集團近年收入規模保持高速增長，但與此同時，集團總營運開支「亦步亦趨」，令集團「一分投入、只換來一分收成」。互聯網在線內容市場即使龐大，但競爭同樣巨大。知乎雖貴為中國五大在線內容社區之一，惟去年收入計亦僅佔中國在線內容市場規模的0.17%。競爭之激烈，要搶佔市場，唯有鬥資本。

燒錢階段未過 3年淨流出14億人幣

曾多次提及，互聯網平台企業發展初期，均「以本傷人」，大量燃燒經營成本、加大推廣開支以盡快增取用戶，建立先行者優勢，務求增加後來者的進入及營運成本，取得最終勝利。但這「燃燒自我」的階段何時見曙光，未到終點一刻仍是未知數。從知乎過去3年，經營活動持續出現淨現金流出，3年現金淨流出總共達14億元人民幣，可見集團目前變現能力仍有待改善。

知乎為同股不同權架構，A類普通股持有人每股可投一票，而B類普通股持有人則每股可投十票。知乎創辦人周源持有1763萬股A類股及1922萬股B類股，持股11.6%及42.9%的投票權。而單計算A類股，騰訊（0700）持有12.79%為單一最大股東。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[新股巡禮]