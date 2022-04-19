德勤向泰加主席追12億 執董林烽：對行動感不解 稱調查無阻公司物色新業務

明報記者 陳偉燊

泰加保險此前入稟法院，向吳宇與他旗下多家公司，以及先後曾在NBL及吳宇旗下安山資本任營業代表的李卓峰（Jerff）涉透過一個欺詐計劃，將泰加保險約1.54億美元轉移至NBL，要求追回該筆資金。另據本報了解，泰加控股則就撤銷德勤接管泰加保險申請司法覆核。林烽回應上述兩事時稱，事件已進入司法程序，不能透露處理進度。

斥日燒20萬沒明細「好唔公平」

不過，林烽在訪問中強調「非常質疑德勤接管，已接手幾個月，睇唔到做過乜嘢」，又指有在公司工作10年、20年的同事被解僱，生意亦有流失。此外，林烽又稱，透過NBL的律師得知，泰加保險經NBL在投資公司Four Dimensions開戶投資的資金猶在，德勤既已接管泰加保險，理應可自行取回，對於最終入稟向吳宇追討款項感「驚訝」。林稱已和律師討論過，會保留對德勤的追究權利。

對於早前炮轟德勤接管泰加保險「燒錢千萬」，林烽解釋是經過律師與德勤交涉，知道1月份時泰加保險每日平均要燒錢20萬元，依此估計數月間「最少消錢過千萬元」。據他所知，德勤只會向保監局匯報接管期間費用開支，待事件完結後再由上市公司方面付款，林認為，在不清楚費用明細下，對保監局安排德勤接管公司的安排感到「好唔公平」，又稱在整件事中感覺到「被人設個局跌入去咁」。他稱希望泰加控股可「快啲復牌」，避免拖延至無法復牌令股東無法取回投資。

稱保監介入前 已規劃新業務

至於吳宇此前承諾向泰加控股提供7.5億美元貸款，林烽稱目前正在物色新項目當中，而新業務亦與保險有關，包括有外國項目，暫未見因為德勤接管泰加保險或監管機構介入而影響進度。他又稱，就算沒有今次保監介入事件，他們已規劃發展新業務。