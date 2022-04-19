農產品家族身家暴漲 受益糧食危機 嘉吉多3成員躋富豪榜

嘉吉創立於1865年，由艾奧瓦州一個穀物倉庫開始發迹，目前是糖、食用油、棉花、巧克力和鹽等全球頂級的生產商和分銷商之一。以收入計算，它是美國規模最大的私營企業。近期躋身彭博億萬富豪榜500大的嘉吉家族成員，包括詹姆斯．嘉吉（James Cargill）、奥斯丁．嘉吉（Austen Cargill）及利伯曼（Marianne Cargill Liebmann）。

家族合計擁3900億 全球第11

至於此前已打入億萬富豪榜500大的嘉吉家族成員，分別為凱納斯（Pauline Keinath）及邁爾（Gwendolyn Sontheim Meyer），兩人各擁有約80.6億美元（約629億港元）身家。嘉吉家族迄今共有5名第四代成員打入彭博億萬富豪榜的500名內。

嘉吉一直拒絕公眾要求其上市的壓力，以免稀釋家族持股，減少家族每年可獲分配的紅利。據估計，該公司每年將大約17%的利潤作為股息，分配給創辦人家族成員。來自嘉吉家族的20多名後代，目前持有嘉吉超過87%股份。該家族目前已發展至第七代，約有125人。

一直拒上市 家族分享17%利潤

致力推動公平分配社會資源的智庫組織高薪中心（High Pay Centre）指出，嘉吉家族不斷增長的財富，反映當前的經濟模式，讓極少數人變得更為富有，而數以百萬人卻面臨陷入貧困的威脅，呼籲政府採取嚴肅行動，將財富從超級富豪手上，重新分配給中、低收入人士。

嘉吉去年8月公布，在截至5月底的2021財年，利潤接近50億美元（約390億港元），是歷年新高，預計今年利潤將繼續攀升。聯合國糧農組織（FAO）此前公布3月的全球食品價格指數按月上漲12.6%，是1990年有紀錄以來最高。若按年計算，上月的全球食品價格指數按年升幅達34%，連續3個月創新高。

去年賺390億新高 料今年續升

3月穀物價格按月上漲17.1%，創歷來新高，預期俄烏危機令糧油供應繼續受阻，為糧食價格繼續帶來上行壓力。嘉吉行政總裁麥克倫南 （David MacLennan）預計，2022年全年食品價格將保持高位。

大型食品企業成了近期糧食供應短缺及價格波動的受惠者。農業貿易公司Louis Dreyfus在3月表示，由於穀物價格波動及油籽（oilseeds）利潤豐厚，去年利潤飈升82%。一些大型上市食品公司的市值也在急速上漲。自俄烏危機在2月底爆發以來，總部位於伊利諾伊州的Archer-Daniels-Midland Co.（美：ADM），股價上漲25%以上。

（綜合報道）

[國際金融]