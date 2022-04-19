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俄烏戰爭致供應緊 天然氣價13年新高

【明報專訊】俄烏危機導致全球能源供應緊張，加上預測美國北部近期氣溫比以往春季低，令能源需求增加，美國天然氣價格昨漲至每百萬英熱單位（per million British thermal units）7.8美元，是自2008年10月以來最高水平。天然氣價格已連漲5周，升至逾13年高位。

今年以來，美國天然氣價格上漲102%。能源市場研究機構EBW Analytics預期，今夏天然氣價格仍可能繼續上漲。此外，利比亞原油供應受阻，國際油價昨晚升約1%。市場關注通脹壓力，美國10年期國債孳息率昨曾漲至2.88厘，是2018年底以來高位。現貨金升穿每盎司1991美元，是3月中以來高位。

美銀首季利潤按年跌12%

以資產值計算美國第二大銀行美銀（美：BAC）公布，今年第一季度利潤按年跌12%至70.7億美元，每股盈利80美仙，超出分析師預期的75美仙，當中部分由於借款者信貸質量比預期好，淨貸款減值損失按年大減52%至3.92億美元。

美銀上季度僅為潛在信貸損失撥備3000萬美元，遠低於分析師預期的4.68億美元。美銀還釋放此前為潛在違約預留的3.62億美元準備金。美銀股價早段升逾2%。美股三大指數早段微升。美銀做法與競爭對手摩通（美：JPM）成鮮明對比。後者此前表示，由於擔心經濟衰退的可能性愈來愈大，因此為潛在信貸損失撥備14.6億美元。

高盛發表報告，聯儲局需要以足夠的力度收緊貨幣政策，以控制通脹同時不能造成經濟衰退，是艱巨的任務。高盛指出，翻查歷史數據，美國二戰以來經歷過14個緊縮周期，其中有11個在兩年內出現經濟衰退，當中只有8個可以部分歸因於聯儲局的緊縮政策，以此推算，美國經濟未來兩年陷入衰退的概率在35%左右。

（綜合報道）

[國際金融]