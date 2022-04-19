電動貨車商：電池荒或成行業更大挑戰

Rivian股價今年累跌60%

目前有部分電動車生產商正建造電池廠，以供應生產所需。不過斯卡林格指出，業界試圖在10年內將電動車銷量從目前的幾百萬輛提高至幾千萬輛，當中電池生產將成為最大的障礙之一。從原材料開採到加工，再到製造電池本身，各個環節目前都出現產能短缺。他說，簡單而言，全球所有的電池產量加起來，還不到10年後所需的一成。

斯卡林格認為，目前擾亂電動車行業的半導體短缺問題，相比下影響力較小。不過今年3月，Rivian將今年產量大幅削減至2.5萬輛，並表示若非零件及材料所限，產量可達5萬輛。Rivian股價今年以來累計下跌超過60%，昨午夜前跌6%。

Cathie Wood：Tesla看4600美元

鑑於特斯拉（Tesla）（美：TSLA）準備推出自動駕駛的士業務，「科技股女股神」Cathie Wood將特斯拉到2026年的目標價上調至4600美元。她此前給予特斯拉2025年的目標價為3000美元。Cathie Wood預計，受自動駕駛的士業務帶動，特斯拉的年均銷售額增長率可達到75%，遠高於華爾街分析師平均預期的25%。特斯拉股價午夜前升1%。

（綜合報道）

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