簡志健、傅可怡：Constellation Software為長期併購增長成功典範

Constellation Software（加：CSU）在這方面能力出眾， 該公司靠着併購式增長，實現十幾年來的資本回報率長期超過25%。它是一家軟件公司，但本質上是投資公司。在賽道選擇上，公司專門收購垂直型軟件，因為空間廣闊，公司眾多且分散，所以在這個賽道能擁有很多良好的持續再投資機會。在依賴自由現金流去再投資方面，公司有70%收入是來自許可證和維護的重複性收入，以及其低於平均水平的客戶和收入流失率，因此可以不斷的新增現金流。

該公司能實現高的資本回報率，主要原因是因為持續不斷收購一些規模較小的公司，能以更便宜的價錢去購買。該公司有完善的投資體系，比如內部回報需要達到一定標準，購買的價格不夠便宜便不會隨便出手，以及有一套給垂直軟件行業的模型去做併購後的價值提升。但是隨着時間的推移，公司變得愈大後，小規模收購並不會起太大的作用，因此要保持收購量的增長才能維持高的回報率。

完善投資體系 併購後按模型提升價值

公司擁有獨特的管理架構，使其資本運用更有效率，它有別於傳統投資公司需要通過投資委員會去做決策，它採用的是一種扁平化分佈式的管理架構，鼓勵自主式管理，憑藉其對去中心化的擴展、獨特的團隊管理方法，因此能保持收購量增長而不影響收購效率，光是2021年就收購了95家公司，並自2006年上市以來收購了超過500家公司。

採扁平化分佈式管理架構 保持收購量增長

雖說過去一直依賴小型公司收購發展壯大，但目前由於資金太多導致每年的資金不能成功全部投去小型公司，因此公司除了把剩餘資金派息給股東外，還在尋求更多可能性去解決過剩的資金，比如免不了降低新投資的門檻，收購更大的公司和跨出垂直軟件行業做收購。公司目前打算除了繼續收購中小型公司外，會每年收購可能一兩家較大型公司，但這樣難免會降低資本回報率，雖說如此，對股東來說也不會有很大的損失，因為資金要是找不到更好的出路，便會以股息發放回饋給股東。

（作者簡志健為博立聯合創辦人/中原資產管理投資總監，傅可怡為博立研究團隊/中原資產管理分析員，兩人均為證監會持牌人士；執筆之時，筆者及其客戶沒有持有Constellation Software）

中原博立研究團隊

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[簡志健、傅可怡 明智博立]