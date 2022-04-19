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梁天卓：停課最影響低收入家庭

【明報專訊】教育局長楊潤雄早前公布幼中小學將會分階段復課。三分之一中學學生會於5月3日分階段恢復半日面授課，其餘三分之二學生最遲亦於5月10日恢復半日面授課堂；而小學方面，4月19日分階段恢復半日面授課堂，最遲5月3日全校恢復半日面授課堂；幼稚園方面，三分之一學生於5月3日恢復半日面授課堂，其餘三分之二學生於5月10日恢復半日面授課堂。

關於停課對學童學業和心理的影響，我之前在本欄已討論過。今日我就和大家討論一下停課或隔離對父母的影響。

中產可WFH 有餘暇照顧學童

我先說說自己在美國疫情期間當父母的經驗吧！兩年前疫情剛在美國爆發的時候，我所執教的大學和大仔的小學亦開始停課，當時一家幾口每天你眼望我眼的日子，可以說是度日如年。即使後來這邊小學和大學開始網上授課，但我和太太每天還是需要經常「侍候在旁」以應付各種突如其來的技術問題。另外，早前細仔確診，他的育嬰院卻要求確診後十日才能回去，於是即使我可以在沒有症狀後幾日回校親身上課，亦因此要在近日被迫留在家中與細仔一同在家隔離。

基層手停口停 學童乏照顧

幸運的是我的教職容許我可以在家工作。不過整體來說，在疫情期間的美國當父母並不容易，尤其是如果父母都是在職人士，他們如何分配時間，很可能是一個千古難解的數學難題。早前有一篇名為〈The Impact of School and Childcare Closures on Labor Market Outcomes during the COVID-19 Pandemic〉的工作論文中，兩名經濟學者發現，雖然停課和隔離並沒有對父母是否工作有很大影響，不過卻令不少父母由全職轉為兼職或令他們的工時下降。同樣重要的是，這種停課和隔離的影響主要集中在不能在家工作的低收入家庭。

對不少僱用外傭的本地家庭來說，停課和隔離的影響可能比美國要小。不過，與美國的情况一樣，對沒有僱用外傭的本地中低收入家庭來說，停課和隔離可能亦代表手停口停。

中大亞太研究所經濟研究中心成員 facebook.com/economics3.0

[梁天卓 經濟學爸]