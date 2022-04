梁天卓：停課最影響低收入家庭

關於停課對學童學業和心理的影響,我之前在本欄已討論過。今日我就和大家討論一下停課或隔離對父母的影響。

中產可WFH 有餘暇照顧學童

我先說說自己在美國疫情期間當父母的經驗吧!兩年前疫情剛在美國爆發的時候,我所執教的大學和大仔的小學亦開始停課,當時一家幾口每天你眼望我眼的日子,可以說是度日如年。即使後來這邊小學和大學開始網上授課,但我和太太每天還是需要經常「侍候在旁」以應付各種突如其來的技術問題。另外,早前細仔確診,他的育嬰院卻要求確診後十日才能回去,於是即使我可以在沒有症狀後幾日回校親身上課,亦因此要在近日被迫留在家中與細仔一同在家隔離。

基層手停口停 學童乏照顧

幸運的是我的教職容許我可以在家工作。不過整體來說,在疫情期間的美國當父母並不容易,尤其是如果父母都是在職人士,他們如何分配時間,很可能是一個千古難解的數學難題。早前有一篇名為〈The Impact of School and Childcare Closures on Labor Market Outcomes during the COVID-19 Pandemic〉的工作論文中,兩名經濟學者發現,雖然停課和隔離並沒有對父母是否工作有很大影響,不過卻令不少父母由全職轉為兼職或令他們的工時下降。同樣重要的是,這種停課和隔離的影響主要集中在不能在家工作的低收入家庭。

對不少僱用外傭的本地家庭來說,停課和隔離的影響可能比美國要小。不過,與美國的情况一樣,對沒有僱用外傭的本地中低收入家庭來說,停課和隔離可能亦代表手停口停。

中大亞太研究所經濟研究中心成員 facebook.com/economics3.0

[梁天卓 經濟學爸]