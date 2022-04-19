moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

鄧礎宇：房地產買賣也可透過NFT操作

【明報專訊】隨着加密貨幣及區塊鏈興起，學懂投資數碼資產（Digital Asset）的重要性愈來愈大，與此同時，我們購買和銷售房地產的方式也在不斷變化。正如我過去多年從事房地產投資及管理工作，現在也開始通過房地產的NFT來投資英美海外物業，因為每個單獨的房地產NFT契約都是完全唯一而不可分割的，並可使用區塊鏈追蹤每筆交易。

區塊鏈技術的不斷提升，去中心化對傳統地產行業的未來開展了許多全新的機會。眾所周知，投資地產就是投資將來，而NFT則是在區塊鏈上發行的獨特代幣，能夠代表着一個「獨一無二」的數碼資產。NFT正在英美房地產領域內慢慢擴展，它可以代表現實世界各大城市實物資產（Real Assets）包括房屋、建築物、土地的擁有權，使其成為買賣房地產的絕佳選擇。海外物業NFT契約亦可以透過在互聯網（Web 3.0）進行買賣，沒有國界限制，也沒有需要越洋處理交易N細節。

從去年開始，我已經開始與英國及美國房地產發展商研究通過發行NFT來保證每一個發展項目銷售真確性，該NFT地產發展投資組合目前仍處於開發階段，而海外投資者可以透過NFT的形式認購該發展項目土地的所有權，香港投資者亦可以運用有限合伙基金（LPF）去投資這個項目。

隔山買牛的投資者可以通過區塊鏈找到NFT契約，正因為物業的投資價值會隨時間而改變，以NFT分配海外物業資產也是讓財富傳承下去的最有效方式。投資者可以在世界任何地方出售他們手上的NFT契約，等同進入了全球房地產銷售市場，更多買家可以從世界各地出價。相比傳統銷售方式，你不需要找多個中間人協助完成買賣，節省時間和金錢。

查清業權轉變 確保銷售真確

其實利用NFT購買外國土地或海外物業的過程，與現在購買任何其他虛擬土地（Virtual Land）的過程大同小異，每個NFT業權都只能有一個官方所有者，詳細物業資料都可以儲存在以太坊（Ethereum）區塊鏈受保護的地址上，這是公共記錄，沒有人可以修改所有權記錄或複製新的 NFT，而這個NFT亦不能與其他物品互換，任何人都可以輕鬆驗證。香港投資者買海外物業NFT需要開設數碼錢包（Digital Wallet），例如MetaMask，以用作交易及收藏NFT契約。

以前Web 1.0是只讀的互聯網（Read Only），Web 2.0是可讀寫的互聯網（Read and Write），Web 3.0則是從Web 2.0轉變而成數碼資產互聯網，原則上是能夠將所有內容變成NFT的一個數碼資產市場。我預計隨着互聯網邁向Web 3.0時代，愈來愈多的傳統資產如土地所有權、房地產、藝術品將會「浪潮式」以NFT的形式發售，現時包括可口可樂、Gucci、Louis Vuittoni在內等一些世界知名品牌也推出NFT拍賣了。

最後很重要的一點，我們必須知道及承認在市場上不是所有NFT都有同等投資價值的，我個人會用抵押品價值（collateral value）去評估該數碼資產的投資價值。就以投資購買勞力士（Rolex）為例，產品精準耐操保值性高、變現性快等同現金、深受市場及消費者認同，一般都是有買貴冇買錯。

香港數碼資產學會執行幹事及COSMO環宇置業創辦人

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[鄧礎宇 加密解碼]