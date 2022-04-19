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梁振輝：美元或見頂 利好黃金

【明報專訊】美匯指數上周成功突破100點關口，引發市場對外幣以至商品前景的憂慮，特別是近期市場對美聯儲加息的預期升溫，亦進一步支持美元走強。再者，近日美國通脹見頂的評論有升溫迹象，亦可算是金價的利淡因素，但事實上現貨黃金卻在近期成功突圍走高，或許反映市場對後市仍然樂觀。

綜合分析基本因素和技術指標，我們認為黃金未來還有進一步的上升空間，創出歷史新高的可能性亦愈來愈大。近期美國債券的名義和實際（經通脹調整的）收益率急劇上升，雖然通常不利黃金走勢，但由於美聯儲仍被視為落後於通脹周期，意味目前毋須過分擔憂。地緣政治動盪在烏克蘭戰事可能升級，以及伊朗和中東的緊張局勢可能加劇亦是一個強大的利好因素，然而，印度和中國主要市場對實物黃金的需求疲軟，則可能對黃金不利。

美債息落後通脹地緣政治動盪 黃金上升空間大

隨着美匯指數向103附近的強勁中期阻力位攀升，我們預計未來數周美元或會見頂。在貿易去美元化以及分散投資美元之外貨幣的討論正在升溫之際，美元在各種有效的匯率量度下出現超買和被高估，而美國的政治風險亦可能在11月的中期選舉之前開始上升。美元走軟將是黃金的強勁動力。

倘突破2000美元 創歷史新高機會增

最後，技術走勢顯示，近期突破1965美元高位後，金價有望向2000美元附近的阻力移動，前提是守穩1920美元支持。若能明確突破2000美元，將增加突破2070美元並創出歷史新高的可能性。

渣打香港財富管理投資策略主管

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[梁振輝 匯市前瞻]