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瑞銀亞洲：好倉獲資金加注 中移牛51975

【明報專訊】由於復活節假期，科技股屬較波動的股份，上周四輪場資金流方面，科技股整體資金流入未算顯著，市場或靜待假日後復市股價回穩再進場作部署。如希望作科技股技術性部署的投資者，看好阿里（9988）可留意阿里認購27467，行使價119.38元，2022年8月到期，有效槓桿約5.6倍。至於近日受熱切追棒的中移動（0941），其中移動A股上日收於高位70.2元人民幣，上周四回吐3.7%，收報67.7人民幣，至於港股中移動上周四只微跌0.3%，收報55.4元，力保其55元水平。根據瑞銀近日紀錄，可見中移動的相關好倉得到顯著資金加注，可見市場普遍看好中移動的升值潛力。看好可留意中移認購23931，行使價62.93元，22年8月到期，有效槓桿約11倍。如投資者希望以牛證作部署，看好中移動可留意中移牛證51975，收回價51元，行使價50元，22年12月到期，有效槓桿約16.2倍。

（本產品並無抵押品。 如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。©UBS 2020。版權所有。）

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[瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部]