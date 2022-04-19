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摩根大通亞洲：首季業績期展開 道指沽證10305

【明報專訊】環球投資者近日聚焦各國通脹及央行貨幣政策，上周最新公布的美國通脹數據令市場憂慮略為紓緩。雖然美國3月份消費物價指數達8.5%，創1982年以來最高，不過撇除能源及食品價格的核心消費物價指數按月升0.3%，升幅較2月份有所回落，市場解讀為物價壓力或有機會已見頂。美國10年期國債息率看2019年以來高位回落，重返2.8厘以下，美股三大指數亦見回升。除宏觀經濟數據外，投資者亦要留意美股首季業績期展開，一如既往將由銀行股「打頭陣」。如投資者計劃部署周期性股份如金融及能源股比重較高的道指，看好可留意道指購10349，行使價36000點，實際槓桿約10倍，9月中到期。看淡可留意道指沽10305，行使價31000點，實際槓桿約7倍，同為9月中到期。而較進取的淡友可參考6月到期的短身高槓桿選擇──道指沽10288，行使價32500點，提供到約13倍實際槓桿。

〔本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。〕

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[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]