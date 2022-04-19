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陳永傑：美樓市勁升 他國或追落後

標籤：陳永傑

【明報專訊】俄羅斯與烏克蘭交戰，造成金融及投資市場震盪，美國股市亦被波及，出現比較顯著跌幅。但美國樓市無論是樓價抑或租金，持續高企暫無大礙。

高通脹對於全球投資者而言，是一個頭痛問題，要找尋到好投資工具並非易事，有不少城市的股市跌到七零八落，加上高通脹就輸上加輸，令人沮喪。

去年世界各大城市樓價表現普遍靠穩，並以美國住宅樓市最亮麗，全國樓價平均上升近19%，氣勢如虹，較美國通脹上升8.5%，大大超越。正好反映樓市是應對高通脹的一個出色投資工具。

俄烏戰爭爆發，導致油價、天然氣、小麥、糧食等價格彈升，通脹更上一層樓，想應付高通脹，除了美國樓市比較理想之外，許多投資工具亦膛乎其後。俄烏局勢尚未明朗，通脹將踞高不下，如果美國經濟步入衰退，釀成更難應付的滯脹問題，加息也未必能夠解決。

今年1月，美國全國樓價繼續往上衝，比較去年底有1.1%進帳，續創歷史新高，是一個不俗的升幅。據最新數據顯示，美國大城市的2月份住宅租金達到歷史最高紀錄。

美國樓市升勢太過驕人，聯儲局也開始表示關注，加上3月初美國經已展開加息行動，5月、6月份甚至加息高達0.5厘機會甚高。

美國樓市升幅傲視同儕，資金有可能追落後流向世界其他大城市的住宅樓市，這些地方在往後時間發力追趕是有機會的，但要視乎資金流向。這幾年股市太過波動，令人生畏，資金流向其他落後城市的樓市是有可能的，因為滯脹發生，加息力度變得難重手。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]