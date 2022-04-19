moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

廖偉強：樓市見底 代理加把勁

標籤：廖偉強

【明報專訊】由年初疫情爆發至今，估計確診人數已經達到數百萬，雖然仍然未能夠可以群體免疫，但是已經有大部分確診人士有免疫力，再次互相傳播的風險相對減低。疫情已經由高位回落，香港市民開始鬆一口氣，部分人已經放鬆心情開始外出，市面的經濟活動亦開始慢慢展開，數據就是答案，各行各業的人流及生意已經明顯增加！

回看今年首季，整體樓價都向下，由疫情開始爆發到3月初的高峰期，單日確診數字多達5.6萬宗，當其時確實是人心惶惶，大部分市民都不敢外出，再加上政府推出很多嚴厲的限聚令措施，嚴控大部分的社交距離，大部分香港市民的心情都陷入谷底！

淡市的時候，地產代理能夠發揮生意效應頗為有限，能夠生存的經紀寥寥可數，所以，從事這個行業的代理都會明白，靜的時候做好基礎，旺的時候做好生意，這個行業絕對需要「好天斬埋落雨柴」，不會寄望任何時刻都是好環境。地產代理的角色是中間人，在買賣談判過程中肩負起一個重要的角色，就是平衡雙方的利益。出色的地產代理，一定能夠化解買賣雙方的矛盾，盡量避免雙方在談判過程中不愉快的事情會出現，所以，筆者經常都說地產代理佣金受之無愧。

代理在樓市最前線，能夠收集地產市場的變化，當睇樓的人數增加，還價給業主的幅度漸漸收窄，這些的信號就會知道樓價見底回升，手持大量客人的代理會第一時間通知熟客，將事情如實告知。經常在市場買家就會知道，然後將決定的時間縮短，現今這個資訊年代，信息很快已到達業主及買家，出色地產代理就會把握在電光火石變化之下加快完成生意，這個時候地產代理做生意就會比較容易，答案很簡單，就是「旺市市推人」！

利嘉閣地產總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[廖偉強]