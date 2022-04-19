廖偉強：樓市見底 代理加把勁

回看今年首季，整體樓價都向下，由疫情開始爆發到3月初的高峰期，單日確診數字多達5.6萬宗，當其時確實是人心惶惶，大部分市民都不敢外出，再加上政府推出很多嚴厲的限聚令措施，嚴控大部分的社交距離，大部分香港市民的心情都陷入谷底！

淡市的時候，地產代理能夠發揮生意效應頗為有限，能夠生存的經紀寥寥可數，所以，從事這個行業的代理都會明白，靜的時候做好基礎，旺的時候做好生意，這個行業絕對需要「好天斬埋落雨柴」，不會寄望任何時刻都是好環境。地產代理的角色是中間人，在買賣談判過程中肩負起一個重要的角色，就是平衡雙方的利益。出色的地產代理，一定能夠化解買賣雙方的矛盾，盡量避免雙方在談判過程中不愉快的事情會出現，所以，筆者經常都說地產代理佣金受之無愧。

代理在樓市最前線，能夠收集地產市場的變化，當睇樓的人數增加，還價給業主的幅度漸漸收窄，這些的信號就會知道樓價見底回升，手持大量客人的代理會第一時間通知熟客，將事情如實告知。經常在市場買家就會知道，然後將決定的時間縮短，現今這個資訊年代，信息很快已到達業主及買家，出色地產代理就會把握在電光火石變化之下加快完成生意，這個時候地產代理做生意就會比較容易，答案很簡單，就是「旺市市推人」！

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]