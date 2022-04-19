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馬泰陽：疫情見曙光 樓市大反彈

標籤：馬泰陽

【明報專訊】踏入第二季，疫情見曙光，在市况好轉下承接力不俗，市場預計第二季將有逾7000伙新盤登場，加上發展商將以貼市價開價，預料新盤開售時，所積存的購買力將會再度湧現，交投有望回升，呈「U形」甚至以「V形」大反彈。

此外，政府如期分階段放寬防疫措施，帶動樓市氣候向好，有利引出積壓已久的購買力。發展商密鑼緊鼓部署推新盤，會德豐啟德MONACO MARINE日前搶先公布價單，首批推出112伙，以折實價計算由796.4萬元起，折實呎價由23491元起，現時啟德區內二手平均呎價約22812元起，MONACO MARINE開價克制，相信稍後或會提價。二手方面，業主放盤價漸見回穩。截至4月11日綜合香港置業資料研究部資料顯示，樓價指數報166.36點，按周升0.28%，較3月中低位已見升，本年至今跌3.06%，反映樓價逐步回升。

自政府推「波叔Plan」以來，加快中高價物業的流轉。若疫情持續轉好，經濟改善，將吸引更多人以高成數按揭入市，當中1000萬元以上物業涉及按揭保險個案比例有上升空間，而選用按揭保險計劃比例將「價量齊升」。據本行資料研究部資料顯示，3月份錄1597宗逾500萬至1000萬元二手住宅註冊，較2月的1452宗增加約10%，相信4月份數字會進一步反映實况。

筆者認為市場購買力在3月時已逐漸浮現，隨着樓市氣氛漸趨熾熱，加上發展商重啟新盤推銷步伐，相信一手成交量將會在第二季回升至逾4000宗；二手註冊量估計有望升至約1萬至1.2萬宗水平。預期今年樓市走勢正面，維持全年樓價升3%至5%預測。

香港置業營運總監及九龍區董事

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[馬泰陽]