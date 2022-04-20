IMF降內地今年GDP預測至4.4%

港今年GDP料僅增0.5%

IMF將今年全球經濟增長預期降低0.8個百分點至3.6%，明年全球經濟展望亦調低0.2個百分點至3.6%，主要是因為俄羅斯在2月底入侵烏克蘭，以及各國向俄羅斯施加的制裁所致。目前全球經濟預期高度不確定，下行風險主導未來展望。香港首季因新一輪疫情收緊防疫措施，IMF預期今年經濟增長為0.5%，明年則預期增長4.9%。

IMF指出，戰爭對經濟影響如同地震震波，主要通過大宗商品、貿易和金融向外擴散。俄羅斯是主要石油、金屬輸出國，與烏克蘭均是小麥、穀物輸出國，現時輸出減少已令價格急升。IMF預期今年油價升5.4%，而非燃料類大宗商品也會升8.3%。

俄烏戰爭中國防疫影響供應鏈

受戰爭間接影響，IMF預期歐元區今年經濟增長2.8%，較上次在1月的預期降1.1個百分點。除了俄烏戰爭，中國內地在生產樞紐地區大範圍實施防疫封鎖，或造成新的供應鏈瓶頸，加上通脹壓力持續，不少國家的貨幣政策收緊，令全球經濟風險上升。

IMF預期，今年美國經濟增長預期為3.7%，較1月時預期降低0.3個百分點，而美國和歐元區今年通脹則會高達7.7%和5.3%。

IMF指出，受通脹影響，聯儲局需加快收回貨幣寬鬆，加上其貿易伙伴受戰爭影響經濟增長，因而降低美國增長預期。