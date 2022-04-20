moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

IMF降內地今年GDP預測至4.4%

【明報專訊】國際貨幣基金組織（IMF）公布新一期《世界經濟展望》，預期今年中國內地經濟增長為4.4%，低於官方5.5%的增長目標，亦較IMF上次在今年1月時的預測調低0.4個百分點，明年經濟增長預期為5.1%，下調0.1個百分點。IMF表示，新冠病毒出現更易傳播的變種，加上內地實施清零策略，或會導致更頻繁的封鎖措施，影響私人消費。此外，當局持續收緊對高槓桿房地產開發商信貸，預期房地產投資持續低迷。

港今年GDP料僅增0.5%

IMF將今年全球經濟增長預期降低0.8個百分點至3.6%，明年全球經濟展望亦調低0.2個百分點至3.6%，主要是因為俄羅斯在2月底入侵烏克蘭，以及各國向俄羅斯施加的制裁所致。目前全球經濟預期高度不確定，下行風險主導未來展望。香港首季因新一輪疫情收緊防疫措施，IMF預期今年經濟增長為0.5%，明年則預期增長4.9%。

IMF指出，戰爭對經濟影響如同地震震波，主要通過大宗商品、貿易和金融向外擴散。俄羅斯是主要石油、金屬輸出國，與烏克蘭均是小麥、穀物輸出國，現時輸出減少已令價格急升。IMF預期今年油價升5.4%，而非燃料類大宗商品也會升8.3%。

俄烏戰爭中國防疫影響供應鏈

受戰爭間接影響，IMF預期歐元區今年經濟增長2.8%，較上次在1月的預期降1.1個百分點。除了俄烏戰爭，中國內地在生產樞紐地區大範圍實施防疫封鎖，或造成新的供應鏈瓶頸，加上通脹壓力持續，不少國家的貨幣政策收緊，令全球經濟風險上升。

IMF預期，今年美國經濟增長預期為3.7%，較1月時預期降低0.3個百分點，而美國和歐元區今年通脹則會高達7.7%和5.3%。

IMF指出，受通脹影響，聯儲局需加快收回貨幣寬鬆，加上其貿易伙伴受戰爭影響經濟增長，因而降低美國增長預期。