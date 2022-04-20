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降準規模不似預期 恒指險守21000

【明報專訊】中國人民銀行上周宣布降準0.25個百分點、放水5300億元人民幣，較以往規模減一半，未如市場預期，加上封城等防疫措施未見放寬，以及俄烏局勢對環球經濟影響下，恒指在復活節長假後復市首日低開412點，跌幅曾收窄至326點，其後最多跌621點；收市險守二萬一，報21,027點，跌490點或2.28%，全日成交金額1155億元。

截至今晨零時，恒指夜期報21,014點，低水14點。

美團舜宇均跌逾5%

國指昨日跌217點或2.95%，收報7167點；恒生科技指數則跌3.79%至4156點。港股昨日主要仍由內需股領跌，其中美團（3690）及舜宇光學（2318）均跌逾5%；蒙牛乳業（2319）跌3.7%，報41.7元；華潤啤酒（0291）跌3.5%，報44.7元。

招行瀉11.5% 大摩籲增持

招商銀行（3968）日前宣布，以「另有任用」為由，免去做了9年行長的田惠宇的職務，改由執行董事、常務副行長、董事會秘書王良主持工作。繼招行A股前日（18日）一度急跌超過9%後，其港股昨日大跌11.5%，收報52.9元，為表現最差的藍籌股。

摩根士丹利發表報告指，招行管理人員變動對未來戰略發展帶來不確定，並較同行估值有溢價，預計近期股價將會波動。不過，大摩亦指出，招行去年底不良貸款撥備覆蓋率超過480%，加上穩定經營趨勢，相信人事變動對集團核心經營業務實際影響不大，故給予目標價84.1元，以及「增持」評級。

恒生科技指數成分股全線下跌，當中跌幅最大為嗶哩嗶哩（9626），全日收報183.5元，跌10.92%；騰訊（0700）及阿里巴巴（9988）分別跌2.8%及4.2%。