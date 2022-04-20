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去年併購「士多」等平台 電商GMV增逾4倍

標籤：經濟

【明報專訊】電視廣播（0511）（TVB）銳意擴大電商業務，去年8月出手收購本地網購平台「士多」，初步似乎有不俗效果。據集團年報披露，包括旗下士多、鄰住買及Big Big Shop等平台，去年電商GMV（訂單商品交易總值）按年增逾4倍約5.93億元，其中單計去年12月GMV為5700萬元，更按年增長逾7倍，並稱在今年初疫情爆發期間仍保持增長趨勢。

TVB此前公布，於收購士多須增加商譽攤銷等因素，去年電商業務的除息稅、攤銷及折舊前虧損（LBITDA）顯著增長至9300萬元。不過，集團在年報提到，集團藉是次收購取得一個10萬方呎倉儲空間、1500個自取點及新增100萬名登記用戶，亦令集團電商業務收入及GMV顯著增加。

日均訂單增逾11倍

據TVB披露，集團此前電商業務只經營Big Big Shop平台，2020年度GMV約1.42億元，至去年合併士多及鄰住買後，GMV增加4倍至5.93億元；日均訂單數量增逾11倍至5539張。倘以去年12月單月計，月度訂單商品交易總值由2020年度的800萬元，大增逾7倍至去年的5700萬元；月度活躍客戶數目由前一年的1.1萬名，大增至去年的8萬名。不過相比同業龍頭HKTVmall，同期GMV則為6.11億元，TVB電商仍相距甚遠。