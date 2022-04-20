moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

德勤倡房企推動減碳 成ESG先行者

標籤：經濟

【明報專訊】德勤發表房地產與環境、社會及管治（ESG）報告，德勤中國華南區風險諮詢主管合伙人馮文珊表示，房地產公司的碳排放較其他行業高，相信若帶頭做好ESG會帶來莫大的貢獻，又認為憑藉其資金實力及成熟度，有條件成為ESG先行者。她又稱，大型地產公司會主動訂下「零碳」長期目標，惟僅停留於滿足合規要求而缺乏明確長期戰略，倡建立去碳化路線圖。

「綠色租約」利樓宇融資出售等

馮文珊表示，房地產行業一般以碳排放、健康和安全及社區活化等制訂關鍵績效指標（KPI），包括建築是否採用綠色設計、以環保物料施工，以及有否採取措施避免工業意外等。她續稱，建築行業往往涉及外判工作，因此需要與外判商協調，例如索取數據以作出ESG披露。

她又提到，目前「綠色租約」備受銀行、投資機構關注，建議在租賃協議中寫入相關綠色條款，相信有關安排有利於樓宇的使用、融資或出售。

此外，德勤中國房地產行業主管合伙人羅遠江預計，未來內地或有高達6萬億元人民幣房地產資產由專業投資機構管理，ESG在併購交易上的影響力會愈趨重大。

至於碳交易中心方面，馮文珊期望本港可連繫大灣區其他中心，建議透過互聯互通機制引入外資，又指疫情未有影響碳交易中心的部署。

ESG勢增內房投資規模

對於近期內房面對流動性危機，羅遠江稱，內地監管政策不斷出台為內房帶來壓力，他指ESG無可避免會增加內房投資規模，需要成立ESG專門小組，吸納更多相關人才。但他認為，是次調整源於內房對社會有重大影響力，外界期望行業更好地與社會銜接，相信調整過後會發展得更健康。