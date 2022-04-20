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日圓兌港元見6.1 20年低 儲局官員不排除一次加息0.75厘 長債息抽升

【明報專訊】聯儲局準備加快收緊貨幣政策之際，美國10年期國債孳息率昨升穿2.9厘，再刷新2018年底以來高位。美國30年期國債孳息率昨曾升穿3厘，是2019年初以來首次。美日息差擴大，進一步壓低日圓匯率。日圓兌美元已連續13個交易日下跌，為彭博自1971年開始編製相關數據以來最長的跌浪，兌每美元昨低見128.91，時隔近20年首次跌穿128，見2002年5月以來最低水平，每百日圓兌港元也跌至6.1算（見圖）。自4月1日這波跌浪開始以來，日圓已下滑5%，是2016年以來第二大的月度跌幅，僅次於3月的逾5%跌勢。

市場憂慮俄烏危機繼續為通脹帶來上行壓力，也推動美國國債孳息率向上。加上市場預期本周公布的美國PMI數據將繼續支持美元走強，美匯指數昨升穿101，是逾兩年來首次。

今年有投票權的聖路易斯聯儲銀行行長布拉德（James Bullard）重申，聯儲局今年底前可能加息至3.5厘，且不排除聯儲局可能一次過加息0.75厘，以遏抑美國40年來最強勁的通脹。布拉德說，仍然相信美國經濟今年將以高於趨勢的速度增長，預期聯儲局加息不會損害就業市場。他又預期，美國今年的失業率可能由目前的3.6%降至3%以下。

交易員料日圓兌美元跌至130

布拉德放鷹之際，日本財務大臣鈴木俊一昨強調關注日圓匯率走勢，但除口頭表態以外，沒有採取較具體的干預行動，市場沽售日圓、買入美元的趨勢未變。日本央行行長黑田東彥周一亦對日圓急跌提出警告，但維持對刺激經濟的承諾，以致日圓續跌。如何兼顧為提振經濟而繼續實施的貨幣寬鬆，並阻止日圓持續波動，使日本央行處於兩難局面。

東京交易員的共識，是日圓兌美元將在未來數月跌至130。大和證券的分析指出，除非日本的貨幣政策重新調整，否則口頭或實際干預都不會奏效。投資銀行Brown Brothers Harriman的全球外匯策略主管Win Thin亦指出，除非日本央行改變其超級寬鬆的立場，否則其與聯儲局的政策分歧，將會令日圓繼續偏軟，採取干預也可能不會有持久效果。

日本政府上一次拋售美元、買進日圓，是1998年亞洲貨幣危機的高峰時期。不過一般而言，日本當局對匯市的干預，是讓日圓貶值，防止經常帳盈餘令日圓帶來升值壓力。彭博社指出，日本自2011年11月以來，未再干預匯市。

通脹加快 澳洲央行擬加息

此外，澳洲央行公布的4月會議紀錄顯示，隨着核心通脹增長加快，勞動力市場收緊促使工資加快提升，該央行更接近實施逾10年來首次加息。會議紀錄強化了加息預期，澳元兌美元由1個月低位回升，高見0.74美元。新西蘭央行行長奧爾（Adrian Orr）昨表示，將專注於限制通脹預期，並預計將在未來幾季實施更多的加息。該央行上周大幅加息半厘，是連續第4次會議加息，將利率提升至1.5厘。該央行預計，今年上半年的通脹率將達到7%，遠高於其1%至3%目標。

（綜合報道）

[國際金融]