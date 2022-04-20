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IMF降經濟增長預測 油價跌5%

【明報專訊】國際貨幣基金組織（IMF）下調全球經濟增長預測（相關新聞刊B1），令市場憂慮到原油需求增長。美匯指數昨升穿101創兩年高位，使以美元計價的大宗商品對持有其他貨幣的人來說更加昂貴，可能會抑制需求。國際油價午夜前跌5%。

強生利潤勝預期 股價新高

強生（美：JNJ）昨下調全年利潤預期，但強調下調指引僅反映美元走強的影響。強生表示，由於需求不確定性，以及市場上的疫苗供應過剩，不再提供新冠疫苗的銷售預測。以「非牟利」價格出售的強生新冠疫苗，第一季為強生帶來4.57億美元的收入。第一季整體銷售額為234.3億美元，略低於分析師預期。強生將這輕微的偏差歸咎於疫苗表現。強生第一季調整後每股利潤為2.67美元，高於分析師預期的2.56美元，並宣布提高股息。強生股價早段升逾4%，高見185.94美元創新高。

此外，美國軍火商洛歇馬丁（美：LMT）表示，雖然疫情對營運及供應鏈產生影響，但上季的利潤率增長及自由現金流水平均超出預期，對增長前景充滿信心，其股價早段升逾1%。美股三大指數早段向上，道指升逾300點。Netflix（美：NFLX）將於周二收市後公布業績，股價早段升2%。分析師預計，美國企業的利潤率將保持較高水平，不過通脹將使利潤率從2021年的歷史高位縮減。

俄烏危機對農產品價格的影響持續。黑海地區的玉米出口下滑，化肥成本飈升令玉米種植放緩，加上美國採用更多由玉米生產的乙醇汽油，以降低汽油價格。芝加哥的玉米期貨升穿8美元/蒲式耳，是2012年9月以來首次。俄烏危機影響黑海地區農作物出口，全球兩成玉米出口來自當地，令近期多了買家向美國尋求供應。但美國今春播種進度，卻比去年同期慢。

（綜合報道）

[國際金融]