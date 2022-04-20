馬斯克若入主Twitter 將撤董事酬金

【明報專訊】特斯拉（美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）放風，若以430億美元收購Twitter（美：TWTR）的計劃成功，將會把董事會成員的酬金降至零，從而為Twitter每年節省300萬美元開支。面對馬斯克的惡意收購，Twitter啟動「毒丸計劃」，準備透過增加市場上的Twitter股票數量來稀釋馬斯克股權，以阻止馬斯克增持股份。
馬斯克早前表示，Twitter董事會應更關注其他潛在競購者，而不是他的公平報價。馬斯克目前擁有Twitter逾9%股份，持股量僅次於領航（Vanguard）。消息稱，馬斯克可能會與私募股權公司Silver Lake Partners合作進行收購。
Twitter創辦人多爾西（Jack Dorsey）此前曾抨擊Twitter董事會無能。多爾西的董事任期下月屆滿。馬斯克曾表示，當多爾西卸任，Twitter董事會成員幾乎沒有持股，其經濟利益與股東不一致。《華爾街日報》引述知情人士透露，Apollo Global Management已就支持收購Twitter的潛在交易進行討論，可能會向馬斯克或私募股權投資公司Thoma Bravo LP等競購者提供股權或債務，以支持其收購。消息又稱，擁有Yahoo的Apollo，也在評估Yahoo與Twitter之間合作的可能。