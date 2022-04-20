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富達籲注意疫情戰爭中美關係風險 A股估值吸引 具長期增長機會

【明報專訊】近期環球股市因地緣政治及通脹升溫波動不斷，當股市呈調整，投資者再次將焦點放在哪些股份可以留意。大行花旗發表報告，指出地緣政治風險、聯儲局加息、中概股風暴及疫情等宏觀因素稍為緩和，加上中央政府發出支持金融市場成信心的關鍵，認為中港兩地股市已見底，並尋求更大的反彈。基金公司富達則認為，這對政策制定者與市場而言都是極端複雜的景况，市場尚未反映所有可能發生的結果，建議投資者靈活佈局，並視情况對冲避險。

雖然，中國房地產債務問題及銀行去槓桿都屬負面消息，不過人民幣一直堅挺屬正面因素，有利資金流入（見圖）。富達國際亞洲股票投資總監繆子美分析中國市場投資機遇，她認為，新一波疫情重燃、戰爭影響需求和商品價格，以及中美關係走向等為投資者需要關注的三大風險，短期雖審慎看待中國股市發展，但相信中國政府有能力採取更寬鬆的貨幣與財政政策。她又認為目前的估值更具吸引力，故看好中長期的增長機會。中國股市短期雖存在投資風險，但中長期卻不乏增長機會，且相較港股，中國A股表現會更具韌性。

看好工業公共醫療綠色4板塊

繆子美分析，這主要是因為A股市場將受惠於政策寬鬆周期，且外資在A股的持股比例仍相對有限，其中特別看好工業、公共事業、醫療保健及綠色主題相關產業等。工業股預料可受惠於財政刺激、產業升級、進口替代、貨幣寬鬆所帶動的信貸需求等；公共事業方面則主要看好風能、太陽能、水力發電公司，高油價趨勢將帶動這些產業表現向好，突顯再生能源優勢；而隨着新冠疫情再起，部分醫療保健股也因此受惠。

另富達國際基金經理Casey McLean表示，全球多個市場籠罩在滯脹與地緣政治衝突的陰影，加上原材料成本上升、供應鏈瓶頸遲遲未緩解，消費需求漸受影響，全球經濟環境烏雲密佈。然而，最新數據顯示，內地電動車產業蓄勢待發的增長潛力，帶來一些正面的市場消息。由於電池平均佔新能源汽車（NEV）造價的一半，Casey McLean分析，隨着鋰價格從年初至3月已飈升近5倍，其他電動車電池金屬的交易價格也遠高於近年的水平，預期電動車市場將備受壓力。事實上Tesla與小鵬汽車（9868）已於3月開始加價。

內地身為全球最大的新能源汽車市場之一，儘管最近價格上漲，截至2月，電動車銷量按年增達142%，增長步伐預計持續強勁。Casey McLean表示，即使以較保守的增長預測來看，市場普遍認為未來3年新能源汽車的普及率會增加一倍以上，達到整體汽車市場的39%；較樂觀的預測更指出，新能源汽車在2030年將佔汽車銷量的80%。

金屬價格飈 未緩物流瓶頸問題

他認為，鋰、鈷等主要金屬價格飈升，將令每輛電動車的價格上升2萬元人民幣，可能會拖累新能源汽車市場的增長。目前全球鋰供應仍然緊張，且在需求高企的情况下可能會持續緊絀，預計供應量於今年下半年才有機會逐步改善。幸而汽車商仍可將大部分的漲幅轉移至消費者，因此截至目前，原材料成本飈升對整體新能源汽車需求的影響依然十分溫和。例如，比亞迪（1211）在內地加價後，3月份的訂單持續增加，市場滲透率不斷提升。

內地的新能源汽車產業與其他地區相比，佔有率潛力仍然呈較大空間。他提供報告資料顯示，全球電池供應鏈，從電池工廠到充電站，仍多集中於東北亞，內地相對毋須擔心物流瓶頸問題。他表示，開採電池金屬的成本提升，變相促進更多研發與創新工作，以降低成本，並發掘更便宜的解決方案。

舉例來說，Tesla的內地供應商寧德時代去年推出鈉基電池，提供更廉價的創新技術，並可無縫整合既有科技。不過，內地的小型電動車業者受投入成本飈升或受最大影響，例如上汽通用五菱公司、奇瑞汽車和長城汽車歐拉品牌。他對新能源汽車增長的樂觀預測，可能會因宏觀形勢惡化而有所改變，但內地若增長受限，不止整個汽車產業，連帶境內外經濟都會受到衝擊。即使全球展望日趨黯淡，當初讓內地新能源車仍然吸引，主要是成本吸引及消費者態度轉變。

明報記者 龍彩霞

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