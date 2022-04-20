NFT連知識產權 衍生廣闊商機

「明報財經 x 亞洲金融科技師學會舉辦的「虛則實資」新興投資工具（Crypto, NFT及Metaverse）組合配置及投資部署Webinar」，早前便請了專家為大家引路，希望協助大家快人一步，搶先制定投資戰略。

是次網上講座，由亞洲金融科技師學會數字資產委員會主席胡顯豐、亞洲金融科技師學會創辦人及主席龐寶林介紹NFT與元宇宙，並分享投資NFT的竅門。內容撮要分上、下篇刊出，上篇已介紹過NFT與元宇宙的特質，本篇則講述NFT的潛在應用方式和投資小貼士。

從銷售開始 進化成凝聚力量

NFT緣起自虛擬遊戲CryptoKitties，後來逐漸延伸至藝術品交易，演變到今天衍生出各式各樣的項目或形式，甚至可以凝聚一班人做一些事，更可能對現實世界有影響。胡顯豐引Bored Ape Yacht Club(BAYC)為例，BAYC是NFT項目，發行了1萬個NFT，當中是不同的猿人圖像，名義為藝術品。

「慢慢隨着其藝術品或項目很受歡迎，價格炒得很高，他們就開始轉化他們的東西，整件事就凝聚了一個社群，很多人發覺原來這個品牌受到很多人支持。猿人NFT項目有個特質，就是當你持着NFT，即擁有該猿人圖像的知識產權，你是可以拿着該圖像印杯、印T恤，量產一些不同的紀念品，然後賣出去，或者你可以將那個NFT的知識產權去與別人合作，造一些產品，做不同生意，其實你是擁有那個NFT的知識產權的。」不過，部分NFT講明買家只會得到擁有權，不包知識產權，BAYC則註明當初買賣是連知識產權的，「所以你就可以拿去做其他生意。」

後續有驚喜 可混合線上線下

上月BAYC創作者Yuga Labs更有驚人舉措，向每名持有BAYC NFT的人派發10,094顆ApeCoin，以其時市值計，即每人獲派逾10萬美元，「這個是第一個、也是唯一一個N F T 項目有做過這類事情，做得很成功。」其他人看上去，便覺得非常好，「原來有後續的事情會發生。」

胡顯豐稱，NFT買賣行業也在轉變中，市面好些NFT項目，講明目的，例如旨在凝聚某一社群，或者搭建一些東西，有時好比海外眾籌平台Kickstarter。目前N F T 不止是遊戲、藝術品，更有元宇宙認證的「特權」，有時更可用以參與線下聚會，有如會籍，甚或可在現實世界的餐廳裏領取食物，形成「線上線下元宇宙」(O2O2M)，更有機會帶動實體經濟。他強調，買家須認清NFT項目搞手在做什麼，自己是否真的對該項目有興趣，亦須留意該NFT是否有經濟潛力，抑或買入NFT只是為了炫耀。

聚焦一級市場 走長線投資

「NFT的一級市場做得非常好，目前大部分錢都是聚焦在一級市場，你會發現大家都在造一些產物，然後推出市面，賣給別人。」那就要看後續，即買家可以在元宇宙買地，或者編寫遊戲等，「你除了買那個NFT，還是放上了希望，看看究竟背後有多少東西做到出來。」胡顯豐補充，NFT應屬較長線的投資，當然也有好些人選擇在上落位之間炒賣。

若從二級市場看，過半的NFT只曾轉手過一次，普遍NFT轉手次數實際不多，至於好像猿人NFT般的天價NFT更屬少數，沒多少個NFT價格是高逾1000美元的，逾半的NFT價值更少於200美元。

大公司相繼進入元宇宙

元宇宙方面，亞洲金融科技師學會創辦人及主席龐寶林便指出，不少公司已發展相關項目，例如百度的希壤、吉利汽車的領克樂園等，後者幫助潛在買家在虛擬世界試車，令決策快得多，加快市場推廣。

目前香港也有些基金推出元宇宙ETF，若投資者看好元宇宙中長線發展，又不想逐個研究，則可考慮ETF。他提到，近期有銀行看好元宇宙商機，料其市場規模到2024年可高達8000億美元，故極力吸引亞洲富戶投資。

「大家如果要投資NFT，在第二季末到第三季初左右可以留意。」龐寶林表示，早些時候因俄羅斯戰事爆發，資金湧入美股避險，估計現時已避得七七八八，加上美聯儲收水，資金供應減少，最近納指亦呈跌象。他分析指，2000年時納指升破5000點，急瀉逾八成後逐步回升，比特幣第一次急瀉時，亦跌近九成後回穩，「如果長線看，跌八成以後，所有東西差不多見底。」龐寶林提醒，若有意涉足新興投資，「自己要多做功課，或請教第三方投資顧問。」

新丁投資不宜超組合兩成

嘉賓主持、美國克林信大學經濟系副教授徐家健提出，NFT世界沒有監管，如何判斷相關藝術品貨真價實，不是人為造價？龐寶林回應，投資者可留意相關項目生態如何，例如The Sandbox獲匯豐、新世界行政總裁鄭志剛、海洋公園等參與，有望吸引更多客戶與群體入場，NFT則有機會升值，需求亦隨之增加。

龐寶林建議，若未曾投資過NFT，宜在整個投資組合中只有一、兩成是玩虛擬貨幣或NFT，尤其NFT流通量較弱，待社群擴大、用法增多時較易投資，以中長線投資視之較好，宜分兩、三注買入，最好經有規模的交易平台做買賣，免除洗黑錢嫌疑。胡顯豐補充，猿人NFT派ApeCoin好比派息，但貨幣有否承接力、會否衍生後續價值，則要小心觀察。