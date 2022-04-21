大灣區GBA專題：打工仔內地交稅 視乎居住日數

明報記者 黃清瑤

與香港一樣，內地同樣採取累進稅，共分為7級。第一級是全年收入不超過3.6萬元（人民幣，下同），稅率為3%；3.6萬元以上至14.4萬元的稅率為10%，速算扣除數（即類似香港基本扣稅額）為2520元；14.4萬元以上至30萬元的稅率為20%，速算扣除數為16,920元（見表1）。

稅制分「有住所」及「無住所」

內地稅制比香港複雜得多，在內地工作或創業的港人需要清楚明白相關詞彙的意思。當中個人稅制主要分為「有住所」及「無住所」，意思並非是否持有物業，而是透過在內地居住習慣來釐定。

「有住所」人士是指不論居住日數多少，在內地有戶籍、家庭、經濟利益關係而需要在內地習慣居住的人。「無住所」人士則代表不以內地為習慣居住地、也沒有戶籍等。假設港人與內地人結婚，但常年在港生活、在內地沒有戶籍，即使他持有物業亦算是無住所人士。另外，法例又將納稅人區分為居民及非居民，非居民指每年居住天數少於183天，居民則指每年在內地居住183天或以上。

凡定義為有住所個人 都要在內地交稅

「有住所及無住所」、「居民及非居民」的定義對納稅人非常重要，因為牽涉到全球徵稅問題。但凡定義為有住所個人，無論在中國境內或境外工作所得的收入都要在內地交稅。無住所個人又分為居民及非居民，無住所個人在境內工作收入，要視乎在內地居住日數來決定是否要納稅。假設非居民港人4月在內地工作15天，當月境內外總收入為10萬元，當中只計算在內地工作日數的收入，再扣除一年6萬元，相當於每月5000元基本免稅額，再以適用稅率計算，最後得出應繳稅額為9090元（見表2）。

以下是需要納稅與否的情况：

（一）無住所非居民每年在內地居住天數少於90天，在境內工作及境內獲取的薪金需要繳稅；在境內工作但境外獲取的薪金、及所有境外工作收入，則毋須繳稅。

（二）無住所非居民每年在內地居住多於90天及少於183天，在境內工作，無論薪金於境內或境外獲取都要納稅；在境外工作的所有收入則毋須交稅。

（三）無住所居民在內地居住日數多於183天，在內地居住未超過連續6年，在中國境內工作，無論在境內或境外獲取的薪金、及中國境外工作並在境內獲取的薪金都要交稅；但其在境外工作及境外獲取的薪金則毋須納稅。

（四）無住所居民在內地每年居住超過183天及超過連續6年沒有符合條件離境，無論在中國境內外工作的收入都需要納稅（見表3）。

值得留意的是，無住所非居民的職位若屬於董事及高級管理人員，在中國境外工作但於境內獲取的薪金，需要根據實際情况及相關稅務協定再作評核。經常回內地工作的無住所港人更可享有90天的免稅待遇。

除此之外，日數是指居留滿24小時，舉例來說，港人星期一前往內地公幹，星期五返回香港，居留日數為3天，因為星期一及星期五逗留不足24小時，因此不作1個居住日計算。

那在此情况下，每天來回香港與內地工作的人是否代表不需要在內地繳稅呢？因應此情况，內地機構有可能會將支付薪金的境外公司列為「中國境內的常設機構」，該境外公司會納入內地企業稅網之中，90天的免稅待遇就不再適用。由於情况較為複雜，將要由國內機構評核再作決定。

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