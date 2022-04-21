人幣中間價遜預期 在岸見半年低 人行減息預期落空 LPR連續3月不變

明報記者 歐陽偉昉

昨日人行公布市場報價貸款利率（LPR）維持不變，1年期為3.7厘，5年期為4.6厘，連續3個月持平，出乎市場預期。此前據路透社調查，人行本月降準及下調存息上限，六成分析師預期本月LPR會下調。

人民幣中間價昨日較周二下跌276點子（1元等於1萬點子），為去年11月以來最低，中間價較市場預期弱101點子，幅度為1個月最大。交易員指出，人行公布中間價後，人民幣在岸和離岸價一同走弱，下午在岸市場國有大行購入外匯需求增加，帶動人民幣再度下挫，截至晚上9時半，人民幣在岸價報6.4162，跌232點子，離岸價報6.4464，跌300點子，為2021年10月以來最弱。

東方匯理銀行經濟學家治曉佳表示，昨日中間價明顯走弱，認為人行考慮目前經濟放緩壓力增加，人民幣有貶值的基本因素，因此不介意人民幣貶值，並預期會提高對貶值的容忍度。

亞幣兌美元普遍跌 日圓新台幣跌幅較大

事實上，強美元的背景下，亞洲貨幣兌美元今年普遍下跌，跌幅最大的是日圓及新台幣（見表）。有聯儲局官員稱不排除一次加息0.75厘，帶動美匯指數昨晨曾高見101點，為2年來最高。美國10年期國債孳息率升至2.894厘，高於同年期中國債息2.866厘。國際貨幣基金組織（IMF）中國事務負責人Helge Berger指出，中國經濟增長放緩，美國等經濟體情况相反，中國經濟前景放緩加上孳息率相差縮小，讓人民幣承壓。

分析:料人幣匯率守6.45至6.5水平

星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡指出，中美息差倒掛，在過去兩個月令資金流出中國境內債市，為人民幣帶來壓力。不過，近期美元處於超買，市場計算人民幣指數昨日為105.48點，反映兌一籃子貨幣仍然偏強。

昨日央行公布偏弱的中間價，李若凡認為只是單日情况，需再觀察才能判斷人行取向。對於人行是否以貶值幫助出口，她認為出口關鍵在於外需，3月出口增長仍然強勁，未必需要人民幣貶值支持。即使在投資項目有資金流走，但貿易順差可為人民幣帶來支持，預期匯率可守在6.45至6.5水平。