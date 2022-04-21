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42%餐廳今季擬裁員推無薪假

標籤：經濟

【明報專訊】港府自今日起分階段放寬防疫措施，食肆可做晚市堂食， 惟商戶似乎對經營前景未感樂觀。外賣平台戶戶送（Deliveroo）公布「餐廳信心指數」，調查於上月29日至本月10日進行，結果發現當中有32%受訪餐廳表示首季內曾要求員工放無薪假，有20%則表示曾解僱員工及要求員工放無薪假。第二季仍有42%受訪餐廳計劃裁員或推出無薪假。

調查以滿分為10分計算，受訪餐廳首季對整體業績的滿意度平均為5.3分，按季下降0.1；當中有66%受訪餐廳表示利潤錄得「下跌」或「大幅下跌」，僅17%受訪餐廳指利潤維持不變。堂食收入方面，錄得「大幅下跌」及「下跌」的餐廳佔比分別為39%及32%， 而49%受訪餐廳則表示外賣收入錄得輕微或大幅上升。

66%餐廳稱利潤下跌或大幅下跌

由於早前本地確診個案急增，導致餐廳出現人手短缺問題，其中有34%受訪餐廳被迫縮短營業時間，甚至暫停營業。不過，78%受訪餐廳指第五波疫情期間未獲業主作租金下調或豁免，而有10%更面臨加租。

隨着消費券計劃推出，59%受訪餐廳預計第二季的收入「有可能」 或「很有可能」上升，而有計劃因應消費券推出相關堂食或外賣優惠的餐廳亦佔59%。整體而言，有34%受訪餐廳對業界前景感到稍微樂觀，較去年第四季佔比有所提升；另有32%受訪餐廳稱對整體經濟環境有信心，同樣按季增加5個百分點。