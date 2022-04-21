moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

全球智能手機出貨量上季跌11% 三星市佔率升至24%稱冠 小米下跌

標籤：經濟

【明報專訊】市場研究機構Canalys指出，受全球不利的經濟狀况和今年第一季的季節性需求低迷，首季全球智能手機出貨量下跌11%。季內，三星以24%的市場佔有率領先市場，按季升5個百分點，按年升2個百分點，主要受惠今年產品組合升級。蘋果公司（美︰AAPL）今年首季出貨量仍然排名第二，市佔率按年升3個百分點至18%，主要受惠市場對iPhone 13系列需求不斷增長。小米（1810）、OPPO及vivo等中國品牌的市佔率則按年下跌。

明報記者 陳麗歡

Canalys分析師Sanyam Chaurasia表示，領先品牌供應商通過擴大今年的設備組合來加速增長。

就蘋果而言，iPhone 13系列繼續捕捉消費者需求，3月推出的新款iPhone SE亦正成為蘋果重要的中端銷量驅動力。三星則加大其廣受歡迎的A系列產量，在中低端市場展開激烈競爭，同時更新今年產品組合，包括旗艦產品Galaxy S22系列。

Canalys：俄烏戰爭影響 手機需求減弱

Canalys移動業務副總裁Nicole Peng表示，儘管疫苗接種率高有助於迅速令消費者活動正常化，但受俄烏戰爭影響、中國持續封鎖政策和通貨膨脹威脅，手機供應商面臨嚴重不確定性，這些因素均會令傳統季節需求減弱加劇。

上海封城 恐影響年底購物旺季出貨

據日經亞洲分析報道，蘋果公司200大供應鏈廠商當中，大約一半設在上海或周邊地區，受到近期內地疫情封控和交通限制，正擾亂大量的商業活動。

報道指出，蘋果有超過70間公司的製造廠位於江蘇省，亦大部分位於最靠近上海的昆山和蘇州，另外約有30間公司則在上海市設廠。

報道引述消息人士表示，封城造成的生產混亂可能影響今年年底購物旺季的出貨，5月和6月為關鍵，如果生產趕不上海運，考量出現塞港情况，或會錯過歐美年底購物旺季，除非改以成本較高的空運運送。