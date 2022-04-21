全球智能手機出貨量上季跌11% 三星市佔率升至24%稱冠 小米下跌

明報記者 陳麗歡

Canalys分析師Sanyam Chaurasia表示，領先品牌供應商通過擴大今年的設備組合來加速增長。

就蘋果而言，iPhone 13系列繼續捕捉消費者需求，3月推出的新款iPhone SE亦正成為蘋果重要的中端銷量驅動力。三星則加大其廣受歡迎的A系列產量，在中低端市場展開激烈競爭，同時更新今年產品組合，包括旗艦產品Galaxy S22系列。

Canalys：俄烏戰爭影響 手機需求減弱

Canalys移動業務副總裁Nicole Peng表示，儘管疫苗接種率高有助於迅速令消費者活動正常化，但受俄烏戰爭影響、中國持續封鎖政策和通貨膨脹威脅，手機供應商面臨嚴重不確定性，這些因素均會令傳統季節需求減弱加劇。

上海封城 恐影響年底購物旺季出貨

據日經亞洲分析報道，蘋果公司200大供應鏈廠商當中，大約一半設在上海或周邊地區，受到近期內地疫情封控和交通限制，正擾亂大量的商業活動。

報道指出，蘋果有超過70間公司的製造廠位於江蘇省，亦大部分位於最靠近上海的昆山和蘇州，另外約有30間公司則在上海市設廠。

報道引述消息人士表示，封城造成的生產混亂可能影響今年年底購物旺季的出貨，5月和6月為關鍵，如果生產趕不上海運，考量出現塞港情况，或會錯過歐美年底購物旺季，除非改以成本較高的空運運送。