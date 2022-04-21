Netflix首季訂戶減20萬 10年首見 公司料本季再失200萬 股價早段挫近四成

連帶經營Disney+串流媒體平台的迪士尼（美： DIS），早段股價也跌約5%，見52周低位。音樂串流平台Spotify（美： SPOT）早段跌9%，而串流媒體設備製造商Roku（美：ROKU）也在早段跌6%。

稱扣除退出俄市場 上季訂戶增50萬

Netflix最新公布，全球付費訂戶由第四季的2.218億，降至2.216億。該公司稱，暫停俄羅斯的服務導致70萬訂戶流失。若排除退出俄羅斯市場的影響，上季訂戶增長50萬，不過仍遠低於Netflix原預期的250萬訂戶增長。若第二季再流失200萬訂戶，將意味今年上半年的訂戶人數，足足比華爾街分析師預期少780萬。

受通脹及Netflix加價等因素影響，北美上季也流失60萬訂戶。亞洲市場是Netflix唯一亮點，上季新增逾100萬訂戶，主要受《魷魚遊戲》等人氣作品帶動。Netflix將全球整體訂戶增長乏力，歸咎於業界競爭愈趨激烈，加上訂戶與親朋戚友共享密碼，令其收入增長緩慢。

該公司估計，目前有超過1億家庭沒有付費，卻與付費訂戶共享密碼。這些免費收看Netflix節目的家庭，約3000萬來自北美。當訂戶高速增長時，Netflix對共享密碼曾相當寬容，認為有助推廣自家節目，如今大量觀眾免費收看卻成為其增長的障礙。Netflix正嘗試堵塞漏洞，開始在智利、哥斯達黎加和秘魯進行試驗，向非同住者的共用帳戶額外收費。Netflix表示，可能會擴大共享密碼訂閱模式，全球性的收費變化最早可能在明年推出，Netflix視此為「短期至中期的巨大機會」。

擬推低價廣告版本串流服務

此外，Netflix表示，正研究未來一至兩年內，提供價格較低的廣告版本串流服務，加入傳統媒體倚重的廣告收入模式。Netflix董事長兼聯席CEO黑斯廷斯（Reed Hastings）稱：「我一直反對廣告的複雜性，並支持訂閱簡單化，但我更喜歡消費者擁有選擇權，讓一些接受廣告，並希望付更低費用的消費者，獲得想要的東西。」

自推出串流服務以來，Netflix一直標榜全無廣告，新計劃將是其重大變革。Netflix上季收入按年增長約10%至78.7億美元，低於預期的79.3億美元。Netflix上季度的營業利潤率為25.1%，低於去年同期的27.4%。該公司表示，目標是將營業利潤率保持在20%。

（綜合報道）

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