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美養老基金擬反對巴菲特任巴郡董事長

【明報專訊】美國最大公共養老基金——加州公務員退休基金（CalPERS）的申報文件披露，將投票支持撤換「股神」巴菲特作為巴郡（美：BRK.A；BRK.B）董事長的股東提案，但他仍將繼續擔任巴郡CEO。巴郡將於4月30日在內布拉斯加州奧馬哈（Omaha）召開的年度股東大會，將表決上述股東提案。

4月30日年度股東大會表決提案

CalPERS管理的投資組合規模超4500億美元，當中包括價值逾23億美元的巴郡股票。現年91歲的巴菲特於1965年起擔任巴郡CEO，並在1970年起擔任巴郡董事長。巴菲特持有巴郡約16%股份，並控制約32%的投票權。設立巴郡獨立董事長的提議，是由巴郡另一股東——美國國家法律和政策中心（NLPC）提出，理由是由一個人同時擔任CEO和董事長，兩個角色的職能將被削弱，並影響企業治理。

巴郡董事會反對這股東提案，認為只要巴菲特是巴郡的行政總裁，他應該繼續擔任董事會主席。不過正如巴菲特過去多次表示，一旦他本人不再是巴郡的行政總裁，應由管理層以外的人擔任董事長。巴郡計劃在巴菲特離任後，由其兒子霍華德·巴菲特（ Howard Buffett）成為非執行董事長，而副董事長阿貝爾（Greg Abel）將成為行政總裁。

CalPERS亦透露，將投票支持巴郡匯報其減少溫室氣體和改善多樣性的計劃。巴郡同樣反對這些股東提案，而巴郡反對的股東提案，通常會被壓倒性的票數否決。

（綜合報道）

[國際金融]