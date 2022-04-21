美上月二手樓價中位數新高

成分股績佳 道指早段升300點

受混合雲業務增長推動，道指成份股IBM（美：IBM）第一財季收入按年增長9%勝預期，股價早段升逾6%。另一道指成份股寶潔（美：PG）的收入及盈利均比預期好，並上調全年收入增長預測，其股價早段升逾2%。成分股業績向好，推動道指早段升300點。不過Netflix（美：NFLX）的訂戶出乎意料減少，拖累串流媒體行業股價下滑，納指早段跌0.8%。

此外，由於俄羅斯業務帶來的損失，加上涉及法律訴訟的撥備增加，瑞信（瑞士：CSGN）警告第一季將陷入虧損。瑞信預期，第一季的訴訟準備金達到7.4億美元，當中包括一名前客戶在百慕達贏得約5.55億美元的法庭裁決。此外，俄烏危機也令瑞信面臨約2.12億美元的收入及貸款損失撥備。

德國聯邦統計局昨公布，該國3月的生產者物價指數（PPI）按年飈升30.9%，創1949年有紀錄以來最大升幅，反映俄烏危機的初步影響。德國PPI已連續6個月快速增長，主要源於能源價格上漲。

（綜合報道）

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