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疫下供應受阻 ASM首季仍多賺57%

【明報專訊】半導體及電子產品製造方案供應商ASM太平洋（0522）昨日公布首季業績，雖然產銷俱面對供應鏈問題，但透過外判生產及多元渠道解決矽部件短缺問題，季內純利按年大增57.1%至8.3億元。第二季收入指引則介乎52.26億至57.72億元，以中位數計算，按年增長約5.8%。行政總裁黃梓達表示，收入指引已考慮到內地疫情反彈，如果沒有相關挑戰，相信今季收入會更高。

次季收入料最高達57.72億

ASM太平洋昨日股價收市升近2%，為恒生科技指數唯獨上升的兩隻成分股之一。瑞信發表報告稱，集團第二季收入指引雖然比該行預期的60億元低，但仍高於市場預期平均54億元水平。該行指出，ASM受惠於先進封裝及汽車市場結構改變，同時在股價受壓下股息率已達5厘，從基本因素上已變成「價值投資股」。花旗則相信ASM第二季收入指引水平可達標，並預期在先進封裝需求持續下，毛利率有機會在現有約40.6%基礎上進一步擴張。

黃梓達昨日坦言，由於去年同期及今年首季基數較高，今季收入指引增長上會相對較低，但是先進封裝業務既在年初已有強勁表現作為開始，加上表面貼裝技術（SMT）方案在今年第二季會進入高峰周期，若沒有疫情因素，第二季度收入或會更高。

至於疫情令內地供應鏈受阻，他相信只會構成短期心理影響，無礙半導體行業長期發展，更加未見到有客戶取消訂單，原因是一旦取消訂單，客戶向他們採購設備時要重新排隊等候付貨，他長遠看好先進封裝、汽車業及小型LED市場提供的發展機會。集團在付貨方面，會因應物流情况稍為受阻3至4個月。因應物料價格上升及通脹，集團已着手外判生產及多元渠道備料，減低所受影響。