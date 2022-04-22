長實傳伙日資拓越南房地產

趙國雄飛胡志明市晤官員

根據越南《西貢時報》報道，在越南女華人首富張美蘭旗下萬盛發穿針引線下，長實執董趙國雄及歐力士高層早前曾到胡志明市與當地官員及市長潘文邁會面。報道引述趙國雄在會上表示，對在胡志明市投資有信心，並對萬盛發致意，稱經過過去幾日在當地考察後已「被完全說服」，若能夠有龐大的地產基金在當地立足，投資者又具有清晰視野及強的承諾去發展項目，將有助重塑及強化胡志明市及越南的宜居性及地位。

歐力士對於與萬盛發合作亦表示信心，歐力士亞洲資本總裁Li Hao形容，以萬盛發的項目、商業中心及聲譽，相信會在不久將來有助歐力士在越南的投資得到落實及取得成果。

長實過往在海外集中在英國及新加坡開發地產項目及投資居多，早年更退出在巴哈馬群島的酒店投資項目。在越南方面，現時同系長和（0001）已有在胡志明市投資貨櫃碼頭，並發展電訊業務及屈臣氏零售店。歐力士則在越南投資水電、乳品、醫療項目。長實昨日收市報54.7元，升0.55%。