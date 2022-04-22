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彭博：美銀部分港員工調星

【明報專訊】再有外資金融機構將部分香港員工調至新加坡。彭博引述消息人士報道，美國銀行（Bank of America）正將部分交易人員由香港調往新加坡。

報道稱，美銀亞洲消費者和零售投資銀行業務聯席主管Dominic Tan，以及負責地區股票資本市場的Anastasios Pefanis等將調往新加坡。另外，消息人士透露，該行併購業務主管John Lin也將調至新加坡，負責東南亞交易業務；現任東南亞併購業務主管James Love將返回澳洲。

美銀拒絕回應彭博查詢

美銀發言人拒絕回應彭博的查詢。美銀早於今年初已傳萌生去意，今年1月外電報道，美銀當時正審視香港業務，並考慮將部分業務及員工調遷至新加坡。

香港持續實施嚴格的防疫政策和隔離限制，同樣是金融中心的新加坡則採取寬鬆政策，令不少外資金融機構將原本駐港的外派員工，短期派駐或永久調動至新加坡。富國銀行去年將亞洲地區總部由香港遷至新加坡，以配合集團業務的大型整合。今年2月，有傳花旗將6名高層由香港遷移至新加坡及其他地區，當中包括香港股票衍生品分銷主管Sue Lee及泛亞股票板塊主管Lee Mcqueen。法國興業銀行在4月亦將至少12名交易員臨時從香港調到新加坡。