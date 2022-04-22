美縮表預期加快 ATM全線跌 恒指本月暫跌逾8% 分析續看淡

明報記者 歐陽偉昉

截至昨晚11時，恒指夜期報20,439點，低水243點。

夜期低水逾200點

國指昨日下跌1.92%，收報6962點。科指失守4000點，收報3990點，下跌3.48%。科技股為拖累大市下跌主因，美團（3690）跌4.9%，騰訊（0700）和阿里巴巴（9988）跌逾3%，拖累恒指下跌153點。SaaS股續重創，中國有贊（8083）跌11.18%，萬國數據（9698）跌10.9%。

上海疫情持續，海底撈（6862）昨跌7.11%，為表現最差藍籌。資金避入銀行股，下周公布業績的匯控（0005）升1.95%，為表現最佳藍籌，另外收息股電能（0006）和中電（0002）亦升逾1%。

摩根士丹利發表報告，指出騰訊等中資科技股雖仍為市場上長倉基金的最大持倉，但較基準指數的比例大為低配（見表），網易（9999）近期則被減持，同時超配友邦保險（1299）、招商銀行（3968）等價值股。大摩又指出，長短倉策略基金經理相信早前挾淡倉帶來的反彈已經完結，4月再次轉向沽空中國股票。

昨日資金繼續流出港元，港匯繼續逼近7.85弱方兌換保證水平，截至8時半報7.8448，下跌11點子（1元等於1萬點子），同時北水亦在港股通淨沽28.98億元，為4周以來首次連續兩日淨沽港股。此外，外資也流出內地股市，雖然昨日滬深股通有9.11億元人民幣淨買入，不過月初至今則淨沽55.75億元，上證指數昨跌2.26%，收報3079點。

分析：恒指宜重上21200支持位

第一上海首席策略師葉尚志指出，資金沽貨後流出港元，同時內地資金缺乏承接，令港股走勢更弱。恒指自3月中18,200點回升，但美國聯儲局加息、俄烏戰爭、中國內地疫情拖累等基本因素沒改善，因此反彈完結後繼續進入調整格局。他認為港股若短期未能回到21,200點支持位，後市仍繼續向下。