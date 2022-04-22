中海油A股掛牌飈28% 較港溢價54%

傳組財團洽購俄天然氣項目權益

中海油是次回歸A股上市，已發行26億股，集資280.8億元，待落實行使超額配股權。中海油A股全日成交121.2億元。中海油Ｈ股昨日則錄北水淨流出2700萬港元。

此外，彭博引述知情人士稱，包括中海油母公司中國海洋石油集團，以及另外兩家內地石油股母公司中國石油天然氣集團和中國石油化工集團，正與荷蘭殼牌公司洽購俄羅斯薩克林2號液化天然氣項目27.5%權益，並處於早期階段。據稱殼牌洽售項目時，對售予中國內地以外的其他潛在買家持開放態度。

據報道，今次殼牌洽售股權，或售予一家或兩家中資公司，亦可能售予由3家內地石油集團組成的財團。該項目的其他股東包括俄羅斯Gazprom、日本三井及日本三菱，各持股50%、12.5%及10%。