散戶投資加密幣比例 港僅21%遜全球平均

每日大幅波動 投資者不信可保值

不過，相對而言，調查顯示，有三分之二全球機構投資者有投資於加密貨幣，當中有94%政府支持的退休金計劃表示有持倉，為機構中比例最高。

全球有86%的機構投資者，對金融服務表示信任，較上次在2020年調查上升21個百分點。全球零售投資者的平均信任度亦有60%，較上次調查上升14個百分點。連伯樂認為，近兩年市場表現強勁、費用降低、科技令透明度提升、投資者進入市場渠道增加，以及個人化產品推出，都是投資者信任度提升的原因。

疫情期間雖然投資顧問可以遙距會議為客戶提供服務，不過有56%全球零售投資者，或51%香港投資者表示，真人互動是與投顧建立信任的必要條件。39%有全球投資者會考慮人工智能主導基金，香港則只有25%，相對而言，全球有84%機構投資者願意投資由人工智能主導基金。

全球84%機構投資者 願投資人工智能主導基金

連伯樂認為，雖然智能投顧有助處理大量的資料協助投資，但各零售市場受訪者皆反映希望科技可結合真人運用資訊向客戶提供建議技巧，親身互動仍十分重要，因為與客人建立關係、了解客戶的反應相當重要，在虛擬空間遠比真實環境困難。