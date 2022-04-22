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知乎今掛牌 暗盤挫逾22%每手帳蝕726

【明報專訊】再有中資科技股來港上市，騰訊（0700）有份持股、中國最大網上問答平台知乎（2390）將於今日掛牌，不過，該股昨日暗盤「戰况慘烈」，其中在輝立交易場收市急挫逾22%，每手帳面蝕726元。

知乎每股定價32.06元，較招股價上限51.8元低逾38%，昨日公布發售結果，是次公開發售僅剛好足額認購，獲4524人認購，一手中籤率100%，逾六成人獲發至少一手股份；國際配售超購3.4倍。

暗盤方面，昨日於輝立收報24.8元，挫逾22%，以一手100股計，每手帳面蝕726元；於富途收報25.1元，跌21.7%，每手帳面蝕696元；於耀才收報25.2元，跌21.4%，每手帳面蝕686元。根據公告，知乎僅有3名投資者斥資逾500萬元循乙組「入飛」，均獲足額配發10萬股股份，以輝立暗盤收市價計，每人帳蝕72.6萬元。

華潤萬家擬港IPO前融資31億

此外，彭博社引述消息報道，華潤集團旗下連鎖超級市場華潤萬家擬在港首次公開招股（IPO）前，通過一輪私募融資集資約4億美元（約31億港元），並由碧桂園（2007）在這輪中領投，農銀國際、中銀國際、中金資本亦有份參與融資。農銀國際、中銀國際、中金資本、碧桂園和華潤的代表均沒有回覆彭博社查詢。

據彭博社去年報道，華潤集團正考慮為其在港超級市場業務進行IPO，有望集資高達20億美元（約156億港元），最快今年在港上市。知情人士當時表示，華潤集團希望在華潤萬家上市前為其集資3億至4億美元。

明報記者

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