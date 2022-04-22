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澳洲買樓需聘當地律師

【明報專訊】當買家看中了一個單位後，需要支付一筆訂金，大約是5000至8000澳元不等給代理。然後地產代理會向發展商發出要求保留該單位的請求。如果該單位還未售出，發展商就會回覆確認，當然如果在買家發出申請的時候，該單位已經被人買了，買家可以取回該筆訂金，或改買另一個單位。

簽購買合約後 7日內付首期10%

購買澳洲物業的時候，買家需要有一位澳洲代表律師，代買家處理交易文件，一般來說地產代理會為買家轉介一些可靠、有信譽的律師行。律師會將文件由澳洲用速遞寄到香港給買家簽名，有些律師更會通過視像電話會議向買家解釋合約的內容，以便買家明白合約條款。當購買合約簽妥後，一般買家需要在7日之內將第一筆款項，就是樓價的10%匯至澳洲律師指定的信託帳戶。這一筆錢會由律師行代管，直至到該樓落成後，才支付給發展商。有些發展商會提供利息回贈，支付買家該筆訂金的利息直至收樓的時候。如果買家購買的是現樓，就不需要有這麼長的等候期，一般可能在30至60日內買家就需要支付樓宇的尾數，然後安排收樓及驗樓。

部分代理替買家驗樓收樓

發展商在房屋落成後，會向買家發出通知，買家就可以安排收樓及驗樓以及支付樓價的尾數金額。有些地產代理會代表買家驗樓、收樓，他們也會發出仔細的驗樓報告，如果有瑕疵會向發展商要求修補。而買家的責任就是在發展商指定的付款限期內，支付樓宇的尾數。

[龍彩霞 海外置業錦囊]