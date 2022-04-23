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人行首務穩物價 分析指寬鬆政策受限 封城影響貸款需求 減息降準難收效

【明報專訊】國際大宗商品價格居高不下，加上中國內地物流不暢或帶動食品價格上升，通脹壓力在人民銀行貨幣政策的考量上似愈趨重要。人民銀行行長易綱昨日先後在兩個場合中提到，維護物價穩定是現時中國貨幣政策首要任務，相對過去多以穩定經濟為重點有所不同。有分析認為，目前市場貸款需求因為各地疫情下封城偏弱，加上考慮通脹和外圍加息影響，減息和降準等寬鬆貨幣政策或會延後實施。

明報記者 歐陽偉昉

易綱昨在博鰲亞洲論壇表示，當前國際形勢充滿不確定性，地緣政治緊張加劇全球通脹壓力。近期中國金融市場波動，除了外部衝擊，也有國內疫情散發、經濟下行壓力加大等內部因素。中國為此提前加強穩健貨幣政策，加大對實體經濟支援。

指糧食生產能源供應 對穩物價非常重要

易綱提到，今年糧食生產和能源供應對物價穩定非常重要，只要確保以上兩項，物價將穩定在合理區間，中國的金融服務會對此高度重視。人行將繼續實施穩健的貨幣政策，並將綜合運用多種工具為中小微企業提供更多支援。

此外，易綱同日在國際貨幣與金融委員會（IMFC）會議上，亦指出中國貨幣政策的首要目標是穩價格和穩就業。他表示，穩價格需要貨幣政策支援，也離不開實體經濟穩定，人行將繼續保持貨幣供應量和社會融資規模增速，與名義經濟增速基本匹配，將市場利率保持在合理區間，另外繼續加強中小微企業的普惠金融支援力度，有效幫助中小微企業維護就業穩定，作為穩就業的主體。

星展香港高級經濟師周洪禮表示，人行較早前降低存款準備金率幅度低於預期，加上未有同時調降貸款基準利率，已反映通脹是人行貨幣政策其中一個考慮因素；加上美國加快上調利率，中美持續出現負利差將影響人民幣匯率，也會對人行貨幣政策構成限制。

周洪禮認為，降準或減息等貨幣寬鬆措施或會延後實施，因為目前貸款需求在各地封城影響下減弱，對扶助經濟成效不大。內地今年力推基建投資振興經濟，會否因為通脹受到影響，周洪禮指出，內地仍需要有政策推動經濟，不少地方政府專項債券已經發行，在兩害相權取其輕下，認為基建等投資應不會受影響。

興證：海外通脹一定程度傳至中國

事實上，人行在本月降準後表示，後續密切關注物價走勢變化，保持物價總體穩定，已見人行對通脹的顧慮。興業證券報告指出，人行在提及物價和與主要經濟體加息，先於降低融資成本，貨幣政策需兼顧內外平衡。今年3月中國通脹按年上升1.5%，雖遠低於歐美水平，不過國際商品價格上升和內地疫情影響運輸，鮮菜、植物油、麵粉等食品，以及油氣價格明顯上升，興業證券指出，海外價格上升一定程度傳遞到中國，消費品有潛在通脹風險，料通脹將進入上升通道。