中美債息進一步倒掛 人幣見8個月低

瑞銀料中國不以貶值撐經濟

人行昨日公布人民幣中間價為6.4596，為6個月以來最低，離岸人民幣昨日曾跌至6.547，見去年4月以來最低，截至昨晚9時報6.5295，下跌512點子。瑞銀發表報告，指聯儲局迅速行動降低通脹，中國10年期國債債券相對美國的名義收益率已不具有優勢。另外，封城令中國第二季經濟活動減弱，政府應推出更大的政策刺激，但目前政策相對謹慎，增加短期經濟增長風險，令人民幣受壓。

不過，瑞銀不認為中國會積極推動人民幣貶值以支持經濟，中國有穩健貿易餘額，因此沒有必要大幅貶值。新加坡銀行亦將至未來3、6和12個月的人民幣匯率預期，分別下調至6.55、6.6和6.65。

中國外管局公布，今年3月銀行結匯順差為268億美元，銀行代客涉外收付款順差103億美元。近期外資減持人民幣資產，對於會否加大資本流出壓力，外管局副局長人王春英表示，跨境證券投資階段性調整屬於市場自然反應，隨着短期因素和預期釋放，境外機構對中國證券投資將會回穩。王春英表示，3月下旬債券和股票的外資淨流出，在3月下旬規模減少，較中旬分別下降39%和44%。4月以來更進一步緩和，而且部分交易日恢復流入。